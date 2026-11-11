Španělský boss básnil o trenérovi Čechů: Hodně jsem se od něj naučil

Trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente si myslí, že se česká reprezentace pod vedením jeho krajana Santiho Denii změnila k lepšímu. Věří, že jeho někdejší spolupracovník z mládežnických reprezentací odvede ve svém současném angažmá skvělou práci.
S úřadujícími mistry Evropy i světa chce ve čtvrtečním utkání Ligy národů na Letné prodloužit sérii neporazitelnosti na 43 zápasů. Řekl to na tiskové konferenci.
Národní tým na přelomu září a října prohrál na lavičce s Deniou, který v létě po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa nahradil odvolaného Miroslava Koubka, všechny čtyři zápasy. V říjnovém utkání v Oviedu podlehl Španělům 1:3.
„Než jsme zápas vyhráli, stálo nás to hodně sil. Máte velice dobré hráče, také vidím, že pracují jako tým. Jsou tam koncepty, které proti nám (Češi) ukázali. Jejich realizační tým pracuje velmi dobře. Je tam určitá změna, a to k lepšímu. Zítra tady před vašimi fanoušky nám to budete chtít zkomplikovat a bude to pro nás opravdu obtížné. Nejdůležitější je týmová práce a tu tady máte,“ uvedl De la Fuente před předposledním zápasem elitní skupiny A3.
S Deniou je v pravidelném kontaktu. „Santi je můj kamarád. Dopoledne jsme spolu mluvili. Bavíme se často, protože jsme přátelé. Jsem moc rád, že se mu daří a budu rád, když tomu tak bude i nadále. Neříkám to jen jako jeho kamarád. Santiho znám jako profesionála. Hodně jsem se od něj naučil za tu dobu, co jsme spolupracovali ve španělské federaci. Je to skvělý trenér a myslím si, že tu odvede skvělou práci,“ prohlásil pětašedesátiletý Španěl.
Jeho výběr je v čele skupiny o tři body před Anglií, s níž v neděli doma uzavře skupinové boje.
„Chceme zítra zvítězit, protože nevíme, jak dopadne (souběžně hraný) zápas Anglie s Chorvaty. S Českem je to opravdu důležité utkání. Musíme do něj jít s tím, že chceme vyhrát, samozřejmě se vší úctou k domácím. Santi i (jeho asistent) Pablo (Amo) tady odvádějí skvělou práci, takže nám to zítra určitě neulehčí,“ mínil De La Fuente.
Tým z Pyrenejského poloostrova nenašel přemožitele po 90 minutách nebo prodloužení 42 utkání. Naposledy Španělsko prohrálo v březnu 2024 v přípravném duelu s Kolumbií.
„Motivací je už jenom to, že hrajeme zápas elitní skupiny Ligy národů a bojujeme o první místo s Anglií. V první řadě ale potřebujeme zvítězit zítra nad Českem, to je velká motivace. Máme ambiciózní mužstvo, chceme mít úspěchy. Nikdy by nás nenapadlo, že budeme mít takovou sérii bez porážky,“ řekl De la Fuente, který v září prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.
„Samozřejmě tu sérii chceme natáhnout. Vždycky je důležitá vnitřní motivace každého hráče. Naši hráči jsou motivovaní. Můžu jim klást na srdce různé věci, ale motivaci už v sobě mají automaticky,“ uvedl bývalý trenér Bilbaa či Alavésu.
„La Roja“ se v české metropoli představí bez své největší hvězdy. Devatenáctiletý křídelník Barcelony Lamine Yamal má problémy s kolenem. „Měl v něm zánět a bylo jasné, že si musí odpočinout. Rozhodl jsem, že sem nepřiletí a bude spíše odpočívat, abychom pak zjistili, jestli může nastoupit k dalšímu zápasu. Je pro něj lepší zůstat doma a trénovat se svým klubem. Pokud se v pátek ukáže, že může nastoupit, tak proti Anglii nebude chybět,“ podotkl rodák z Hara.
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