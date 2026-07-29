Španělé mají jasno. Českou fotbalovou reprezentaci povede kouč olympijských šampionů

Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koubkovi převzít Španěl Santi Denia. Má olympijské zlato z Paříže.
Koubek předčasně skončil ve funkci na konci června po mistrovství světa.
Zkušený trenér postoupil s týmem z baráže na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kde ale jeho výběr ve třech zápasech uhrál jediný bod a vypadl už ve skupině.
Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na začátku července řekl, že chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra.
A že s největší pravděpodobností to bude poprvé zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Kandidáty chce představit na srpnovém zasedání výkonného výboru.
Deník AS napsal, že Denia již smlouvu na dva roky podepsal.
Dvaapadesátiletý Denia, celým jménem Santiago Denia Sánchez, strávil většinu hráčské kariéry jako střední obránce Atlética Madrid.
V jeho dresu odehrál 225 ligových zápasů a v sezoně 1995/1996 získal španělský titul i domácí pohár. Nastupoval také za Albacete a dvakrát reprezentoval Španělsko.
Trenérskou dráhu spojil především s mládežnickými reprezentacemi. U španělského svazu působil patnáct let, vedl výběry do 17, 19 a 21 let a celkem absolvoval 220 reprezentačních utkání.
Se sedmnáctkou vyhrál mistrovství Evropy 2017, s devatenáctkou evropský šampionát o dva roky později a olympijský tým dovedl v Paříži 2024 ke zlatým medailím. V současné době je trenérem klubu a-Šahaníja v Kataru.
ŽIVĚ Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.
ŽIVĚ Írán zasáhl tři ropné tankery v Hormuzském průlivu, které ignorovaly jejich varování
Írán ve středu oznámil, že zasáhl a přiměl k zastavení tři ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem. Podle světových médií o útocích revolučních gard informovala íránská agentura Tasním. Írán tvrdí, že průliv klíčový pro přepravu ropy je uzavřený, Spojené státy prohlašují opak.
Nový Spider-Man se povedl. Pavoučí muž se vrací zranitelnější a čelí vlastním démonům
Je to pět let, co si Tom Holland naposledy nasadil masku Spider-Mana. Jeho poslední film se nesl v nostalgickém duchu a dějový oblouk definitivně uzavřelo to, že na Petera Parkera vlivem kouzla všichni zapomněli. Kam tedy hrdinu posunout dál? Nyní jsme se dočkali rozšíření pavoučí trilogie o film s názvem Spider-Man: Zbrusu nový den. Úkrok ke komornějšímu pojetí se jeví jako dobré rozhodnutí.
Let přes 24 hodin: Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie
Společnost Airbus v úterý uskutečnila zkušební let trvající více než 24 hodin, a to poté, co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro rekordní komerční lety. Informují o tom agentura Reuters a web ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo typu A350-1000ULR by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.
Dopady návratu Chorého: Tykač si bourá kulturu a Tvrdíka už nikdo nemůže brát vážně
Obhájce titulu otevřel nový ligový ročník pěti brankami, ale předtím si stihl dát obří vlastní gól. Návratem Tomáše Chorého do kádru A-týmu majitel Slavie Pavel Tykač zboural hodnotový žebříček klubu a výkonný šéf Jaroslav Tvrdík se definitivně stal mistrem v popírání sebe sama.