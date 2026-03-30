„Je neuvěřitelný.“ Dánové se obávají Součka. Trenér naznačil, že Koubka nechápe

Fotbalisté Dánska se před úterním finále play off kvalifikace mistrovství světa několikrát speciálně připravovali na bývalého kapitána české reprezentace Tomáše Součka.
Záložník West Hamu představuje velkou hrozbu, řekl trenér Brian Riemer na dnešní tiskové konferenci, přestože Souček ve čtvrtečním semifinále proti Irsku nastoupil až do druhého poločasu.
Souček přišel v národním týmu po letech o kapitánskou pásku, navíc proti Irsku v soutěžním zápase za reprezentaci teprve podruhé od listopadu 2021 nenastoupil od začátku. Dánové se na něj přesto pečlivě chystají.
„Součka dobře známe z Premier League. Má neuvěřitelné kvality, kvůli nimž jsme se na něj připravovali na několika speciálních tréninkových seancích. Vytváří hrozbu, je to opravdu velmi dobrý hráč. Nevíme, co udělá český trenér, ale pro mě je Souček výborný,“ řekl Riemer.
Sedmačtyřicetiletý dánský trenér působil čtyři roky jako asistent krajana Thomase Franka v Brentfordu. V roce 2021 dovedli "Včely" k první účasti v anglické nejvyšší soutěži od sezony 1946/47.
Pro Riemera to byl jeden z vrcholů trenérské kariéry. Věří, že v úterý na pražské Letné překoná ještě větší metu. "Jsme v Praze po opravdu dobrém týdnu. Měli jsme už tolik možností zajistit si postup, ale jsme nachystaní dotáhnout ho ve finále. Dobře jsme se připravili. Samozřejmě jsme trochu nervózní. Cítím nervozitu v břiše, dalších 24 hodin nás ještě trochu potrápí," uvedl s úsměvem Riemer.
Chystá se na největší zápas kariéry. "Je to tak, dostat se na mistrovství světa je pro fotbalisty nejvíc. Je tady sice Liga mistrů a další soutěže, ale kolikrát za život se člověk dopracuje k MS… Půjdu do utkání tak, že je pro mě absolutně největší. Když jsem třeba stál ve Wembley a měli jsme tam poprvé hrát Premier League, tak to tehdy pro mě byl největší zápas. Ale každý se vyvíjí," uvedl kouč, který před nástupem k reprezentaci vedl jako hlavní trenér belgický Anderlecht.
Dánští novináři se ho dnes zeptali, jestli se před finále baráže také modlí k bohu jako řada jeho svěřenců. "Mám to spíš tak, že by člověk ohledně mentální přípravy toho neměl hráčům říkat moc. Každý jsme jiný. Někdo to vidí tak, že zítra vybouchne planeta, jiný, že se tolik neděje. Někdo se obrací do vyšších sfér a k bohu, každý to prostě řeší jinak. Důležité je, že držíme spolu jako tým," zdůraznil Riemer.
