Smolař Hovorka sní o prvním startu za reprezentaci. Nominován byl už několikrát

Přestože je obránce David Hovorka v nominaci české fotbalové reprezentace už poněkolikáté, na premiérový start v národním týmu stále čeká. Sedmadvacetiletý slávista věří, že se v jednom z následujících tří utkání konečně dočká.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se ve středu představí v přípravném duelu na Kypru a poté je čekají zápasy v Lize národů v Izraeli a Skotsku. "Je pravda, že jsem ještě nenastoupil a vždycky jsem o tom snil. Uvidíme, snad to vyjde," řekl Hovorka z kyperské Larnaky v nahrávce pro média.

Případný start by nebral jako satisfakci za minulou sezonu, kdy kvůli zranění dlouho nehrál. "Bohužel mě potkaly věci, které se staly. Musím je tak brát a jít dál, to už je historie. Chci se koukat dopředu a těším se na to, co je přede mnou. Bohužel to k tomu patří, je to daň fotbalu. Beru si z toho to pozitivní a teď si to chci o to víc užít," uvedl sparťanský odchovanec.

Kvůli boji o postup do základní skupiny Ligy mistrů byl se Slavií v izolaci, aby klub minimalizoval riziko nákazy koronavirem. Podobný režim nyní zažívá v reprezentaci. "Není to nic lehkého. Samozřejmě na psychiku je to náročné, jste furt zavření na hotelu. Bohužel taková je doba, musíme to respektovat a brát to tak. Nic jiného nám nezbývá," prohlásil Hovorka.

Reprezentace kvůli zpožděným výsledkům pondělního testu na koronavirus začala s přípravou na Kypr až dnes. "Máme první video, včera to bylo v plánu, ale nevyšlo to. Až dneska se seznámíme s tím, co od toho můžeme čekat," konstatoval někdejší hráč Sparty, Hradce Králové, Žižkova, Liberce a Jablonce.