Slušná divočina, popsal Vaclík angažmá v Řecku. Promluvil také o budoucnosti a Spartě

Z turbulentního Pirea pár dní v klidu s reprezentací. Brankář Tomáš Vaclík si z horkého řeckého Olympiakosu odskočil do Prahy k dvojutkání Ligy národů proti Portugalsku a ve Švýcarsku, může tak na chvíli zapomenout na nevydařený start sezony.

Třináct zápasů v nové sezoně, pouze dvě výhry. Potupná domácí porážka 0:4 s Maccabi Haifa v předkole Ligy mistrů, páté místo v ligové tabulce. Hvězdnými jmény nabitý Olympiakos Pireus zažívá mizerný vstup do sezony, což odnesl vyhazovem už druhý kouč od začátku ročníku. Po poslední porážce skončil u řeckého šampiona španělský kouč Carlos Corberán, jenž teprve na začátku srpna nahradil Portugalce Pedra Martinse.

"Je mi třiatřicet, ale tohle jsem ještě nezažil. Jsem zvědavý, kdo tým povede, až se vrátím," kroutil hlavou gólman Tomáš Vaclík v podcastu sázkové kanceláře Fortuna, který si můžete poslechnout ZDE.

Vliv na rozhárané výkony Olympiakosu má zřejmě i živelné posilování v letní přestávce: k týmu se během posledního přestupového okna připojilo celkem 27 nových fotbalistů. "Nedávno jsme to počítali, na soupisce je nás pětačtyřicet. A to ještě dva mají přijít, protože jsou momentálně bez smlouvy," usměje se Vaclík.

Seznam letních posil není ovšem zajímavý jen svou délkou, ale i jmény, která obsahuje. Skví se mezi nimi i bývalé hvězdy Realu Madrid Marcelo a James Rodríguez, oba na jih Atén dorazili v rámci volného transferu.

"Je trochu zvláštní, že nejúspěšnější spoluhráče mám zrovna v Řecku. Ve Španělsku jsem hrál taky s vítězi evropských pohárů nebo národních soutěží, ale abych měl dva vítěze Ligy mistrů v kabině, to jsem ještě nezažil," připomíná, že takový Marcelo nasbíral v bílém dresu čtyřiadvacet trofejí.

"Přitom je lidsky skvělý. V první chvíli jsme k němu měli celý tým respekt, protože přišel hráč, který pětkrát vyhrál Ligu mistrů. Ale rychle to přešlo, on se pořád směje a mluví i dobře anglicky, což jsem u Brazilců mockrát nepoznal. To samé Rodríguez, obrovský sympaťák, který hned zapadl do týmu," popisuje gólman.

V Pireu má Vaclík za sebou jednu sezonu, ale po letech strávených v Seville a hlavně v Basileji si na řecký styl života ještě úplně nezvykl. "Ani ve Španělsku to nebyla taková divočina. Doprava nebo služby, to je chaos. Stěhovali jsme se z baráku do bytu, měli jsme objednané řemeslníky. Měli přijít ve dvě, přišli ve čtyři, a to nám ještě řekli, abychom byli rádi, že ten den dorazili," popisuje.

Vaclíkovi v Řecku končí smlouva příští rok, tak je logické, že už přemýšlí o budoucnosti. Ve třiatřiceti letech si pohrává i s myšlenkou na návrat, otázkou je, zda Sparta by o služby svého gólmana stála. Kádr Letenských nedávno doplnil brankář Matěj Kovář, trenéři tak mohou vybírat hned z osmi mužů. "To už by pomalu složili jedenáctku z gólmanů. Uvidíme, jak to dopadne, ale český fotbal sleduju pravidelně," dodává.