Šlágr v Praze? Změňte jeho datum, požadují Angličané kvůli strachu z řádění fanoušků

Anglie požádala Evropskou fotbalovou unii (UEFA) o změnu termínu šlágru kvalifikace Euro 2020, v němž se Albion utká v pátek večer v Praze s Českem.

Důvodem požadavku anglické strany jsou obavy z toho, že výkop v pátek večer zvýší riziko výtržností fanoušků. UEFA žádost zamítla, utkání tak začne podle předpokladů ve 20:45.

"Napsal jsem na UEFA a požádal je, aby přehodnotili výkop v pátek večer," citoval britský deník Guardian policejního důstojníka Marka Robertse, jenž má problematiku anglických fanoušků na starosti. Zamítnutí ze strany UEFA ho nepotěšilo.

"Myslím, že je to nešťastné, protože se dá předpokládat velké riziko. Mnohem raději bychom situaci zabránili, v pátek večer bude mnohem složitější situaci zvládnout," varoval Roberts, jenž navrhoval, aby se hrál zápas v týdnu nebo alespoň měl dřívější výkop.

Guardian připomíná, že Praha je známá nočním životem a levným pivem. Očekává se, že do české metropole dorazí až šest tisíc fanoušků Anglie, tedy nejvíc, co kdy do Prahy přijelo. Anglický deník také zdůrazňuje, že když hrál naposledy tým Albionu v pátek večer, došlo v březnu 2018 k rozsáhlým výtržnostem fanoušků v Amsterdamu.

Utkání s Českem bylo vyhodnoceno jako vysoce rizikové, přičemž podle Guardianu je česká policie připravena nasadit do akce bezprecedentní počet mužů zákona včetně anglicky mluvících protikonfliktních jednotek a v případě potřeby i protiteroristickou jednotku.