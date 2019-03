Slabina Anglie? Obrana, myslí si čeští reprezentanti

před 45 minutami

Čeští fotbalisté se v Praze druhým dnem připravují na páteční úvodní zápas kvalifikace mistrovství Evropy ve Wembley proti Anglii. Reprezentanti dopoledne na videu poprvé rozebírali soupeřovu hru a zaměřili se na defenzivu. Mrzí je, že kvůli zranění vypadl z týmu brankář Tomáš Vaclík.

"Koukali jsme na jejich defenzivu, ne na tu jejich ofenzivní hrozbu. Tam mají velkou kvalitu, je tam samozřejmě Kane, Rashford. Myslím si, že dozadu by mohli být zranitelní. Koukali jsme se na to, jak brání a jak na ně," řekl novinářům obránce Pavel Kadeřábek.

"Ukazovali jsme si třeba (stopera) Maguireho, co by na něj mohlo platit. Teď jsme proti němu hráli s Burnley, občas ani neví, co se za ním děje. Dostal červenou v páté minutě, třeba i nám se to povede. Do obrany mají kvalitu, ale ne takovou jako do ofenzivy," doplnil útočník Matěj Vydra, který působí v anglickém Burnley.

Z českého týmu kvůli zranění břišního svalu vypadl brankář Vaclík, kterého nahradil Ondřej Kolář. "Vacloš byl víceméně gólman číslo jedna, i když se v zápasech střídal s Jirkou Pavlenkou. Bude to určitě velká ztráta, v Seville chytá pravidelně, což je super. Bohužel, fotbal zranění přináší. Máme tři kvalitní gólmany, kteří můžou Tomáše nahradit," konstatoval Kadeřábek.

Naopak kapitán Bořek Dočkal, který má rovněž zdravotní problémy, s týmem zatím zůstává. Dnes a ve středu se bude věnovat rehabilitaci a o jeho startu by se mělo rozhodnout ve čtvrtek.

"Věřím, že se dá do kupy a že bude hrát, protože všichni viděli v minulých zápasech, jakým je pro nás přínosem. Ať už v kabině, kde jeho slovo má velkou váhu, a hlavně na hřišti, kde nám dodává klid a velkou kvalitu v rozehrávce," doplnil Kadeřábek.

Reprezentanti budou v Praze do čtvrtka, kdy odletí do Londýna. Po pátečním duelu s Anglií čeká národní tým příští úterý domácí přípravný duel s Brazílií.