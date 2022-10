Šilhavý zůstává, o jeho odchodu se ani nehlasovalo. Kouč teď zpracovává analýzu

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) potvrdil důvěru trenérovi reprezentace Jaroslavu Šilhavému, který s týmem sestoupil z elitní skupiny A Ligy národů.

Reprezentační "áčko" v zářijových závěrečných zápasech skupiny A2 Ligy národů nejprve utrpělo historicky nejvyšší domácí porážku 0:4 s Portugalskem a poté prohrálo 1:2 ve Švýcarsku.

Šilhavého svěřenci obsadili v tabulce poslední místo se čtyřmi body z červnových úvodních dvou domácích duelů se Švýcarskem a Španělskem, poté čtyřikrát za sebou utrpěli porážku.

"Po zápase s Portugalskem, který se hrubě nepovedl, a po utkání ve Švýcarsku proběhly nějaké mediální spekulace, jestli budeme trenéra odvolávat, nebo ne. Zopakuji to, co zaznělo a dnes to výkonný výbor konstatoval. S trenérem jsme před pár měsíci prodloužili smlouvu na další dva roky, má smlouvu na celý kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy. Tenhle výsledek v Lize národů na tom nic nemění," uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

"To, že se nám nepodařilo udržet v elitní skupině A, bereme jako realitu. Trenér Šilhavý zpracovává analýzu a je taky přizván na příští výkonný výbor," doplnil šéf asociace.

Fouskovi vyslovil důvěru hned druhý den po zápase ve Švýcarsku. "Bylo potřeba zamezit tomu, aby se tady dny, možná týdny spekulovalo o tom, jestli trenéra budeme podporovat, nebo jestli o něm budeme pochybovat. Má platnou smlouvu a my jsme v okamžiku prodlužování spolupráce jasně řekli, že hlavním cílem je postup na mistrovství Evropy," uvedl první muž českého fotbalu.

"Tím neříkám, že nás těší přechod ze skupiny A do skupiny B. Ale věděli jsme, že tento scénář se může přihodit. Pokud jde o hodnocení, nikdo se mu nevyhýbá, musí nastat. Takže tvrzení, že to děláme bez analýzy, jsou nesmysly," ohradil se Fousek.

Dvanáctičlenný výkonný výbor podle něj o Šilhavém nehlasoval. "Výbor se tím dnes zabýval zcela poklidně. Já jsem jim vysvětlil, proč jsem vystoupil tak, jak jsem vystoupil. V některých médiích se objevila celá řada nepravd. My jsme samozřejmě upřednostňovali setrvání ve skupině A, což by nám umožňovalo prestiž, finanční výnos, atraktivní zápasy. Ve výkonném výboru se o tom (setrvání trenéra) nehlasovalo," řekl Fousek.

"Pan Šilhavý je přizvaný na příští výkonný výbor, budeme o tom debatovat. Je třeba vzít v úvahu nejen výsledky a výkony, ale i nominaci, jaká jsme měli zranění a podobně. Těch faktorů je hodně. Myslím, že mužstvo máme kvalitní. Neustále nás trápí některé absence nebo forma. Naším cílem a snahou musí být vzdorovat i papírově nejsilnějším mužstvům. V minulosti jsme ukázali, že jsme toho schopni a na tom se nic nemění," dodal Fousek.

Reprezentace zakončí kalendářní rok v listopadu přípravnými zápasy doma s Faerskými ostrovy a v Turecku. Na nadcházející mistrovství světa do Kataru národní celek nepostoupil.