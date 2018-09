Šilhavý se o reprezentaci radil s Brücknerem. Řekl mi, ať do toho jdu, prozradil kouč

před 1 hodinou

Přísná nadvláda Karla Jarolíma skončila, střídá ji pohoda Jaroslava Šilhavého. Zkušený kouč věří, že i to pomůže, aby se národní tým dostal z beznaděje, ve které se nyní plácá.

Jak se cítíte jako reprezentační kouč?

Výzva je to velká. Maximum, čeho trenér může dosáhnout. Těším se na to, na druhou stranu si uvědomuju, co nás čeká. Ale už mám spoustu let za sebou, zvládl jsem i ta těžší období a věřím tomu, že spolu s týmem se nám podaří vybojovat zpátky důvěru fanoušků. Do dalších zápasů zbývá jen pár týdnů, ale myslím, že to zvládneme.

Čím začnete?

Už jsme byli v Německu, mluvili jsme s Pavlem Kadeřábkem, Jirkou Pavlenkou, Theem Gebre Selassiem nebo Ondrou Petrákem. Ani hráčům nejsou výsledky lhostejné a teď je na nás, abychom je napravili. V té krátké době chceme mluvit s co nejvíce fotbalisty, kteří jsou pro srazy k dispozici.

Je pro vás výhodou, že jste u národního týmu sedm let působil jako asistent?

Je to velká výhoda, pod panem Brücknerem to byla velká škola. Dokonce jsem s ním mluvil, reprezentaci jsme teď spolu probírali. Řekl mi: Jdi do toho, máš na to.

Dokážete si představit, že by pro vás pracoval jako konzultant, jak tomu bylo u Pavla Vrby?

O tom jsme nemluvili. Jeho názor má samozřejmě velkou váhu, ale zatím to necháváme v rovině, že si občas zavoláme.

Vaším posledním angažmá byla Slavie, z níž se nyní rekrutuje kostra národního týmu. To je pro vás také výhoda, ne?

Je pravda, že fotbalisty Slavie znám detailněji. Teď jsem ale trenérem nároďáku, výběr je daleko širší a bude záležet pouze na hráčích, jak zabojují o reprezentaci.

Máte už v hlavě předběžnou sestavu?

Přiznám se, že ano. Na tripu v Německu jsme si s asistentem Jirkou Chytrým dávali nějaká jména na papír, sestava už se nám pomalu krystalizuje. Akorát nám ji komplikují zranění. Marek Suchý je mimo, u Vládi Daridy nevíme - bude, nebude… A ještě nemáme konkrétní výčet informací u ostatních hráčů.

Personální nouze je asi nejaktuálnější mezi stopery…

Na postu středního obránce byli kluci zranění, trenéři tady improvizovali. Ano, post stopera je nyní asi nejpalčivější.

Co chcete změnit ve srovnání s vaším předchůdcem Karlem Jarolímem?

Především stabilizovat kádr. Fluktuace hráčů byla značná, Karel hledal vhodné typy, možná i tím nám vlastně udělal službu, že se kluci předvedli. Můžeme navazovat na konkrétní fotbalisty, kteří se osvědčili.

Jako první vás čeká Slovensko. Co říkáte své premiéře?

Je to těžký rozjezd, ale možná je to tak lepší. V přípravě budeme vycházet ze zápasu Slováků na Ukrajině, navíc tam máme spoustu známých, informací budeme mít hodně.