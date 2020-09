Šilhavý psal a děkoval za výkon, prozradil zaskakující kouč reprezentace Holoubek

Zastupující trenér David Holoubek měl po premiéře u české fotbalové reprezentace smíšené pocity. Byl pyšný na to, co narychlo poskládaný tým plný nováčků v domácím duelu Ligy národů proti Skotsku dokázal předvést, mrzela ho ale porážka 1:2. Za předvedený výkon mu poděkoval kouč národního celku Jaroslav Šilhavý.

Reprezentace v Olomouci proti Skotům nasadila narychlo sestavené mužstvo kvůli tomu, že původní výběr musel po pátečním vítězství 3:1 na Slovensku do izolace. Důvodem byly dva pozitivní případy koronaviru u členů realizačního týmu. Do karantény šel i kouč Šilhavý.

"Po zápase mi psal pan trenér Šilhavý a děkoval celému týmu za předvedený výkon. Já mu odepsal, že moc děkujeme. Jen je škoda, že jsme prohráli a že jsme mu nepřinesli nějaký bod do tabulky. Vnitřně jsme cítili, že máme na to, abychom bodovali," řekl při on-line tiskové konferenci Holoubek, který působí u reprezentační osmnáctky. Spolu s ním vedl improvizované mužstvo realizační tým dvacítky.

Byl hrdý na to, co výběr, který se sešel teprve v sobotu večer, předvedl. "Sehráli jsme velice kvalitní utkání ve vysoké intenzitě s větším množstvím brankových příležitostí než soupeř. Bohužel za to nemáme odměnu, kterou by si ti kluci, kteří tady s námi byli těch 24 hodin, jednoznačně zasloužili. Jsou ve mně emoce, co se týče výsledku. Ale na výkon mohou být hráči hrdí, nemáme se za co stydět," uvedl Holoubek.

Jím vedený celek favorizované Skoty nečekaně jednoznačně přestřílel v poměru 19:6 a dvakrát mu zkazila radost tyč. "Plán byl takový, že jsme chtěli hrát hodně aktivní, běhavý fotbal. Hodně presovat nahoře, měli jsme na to i hráče. Chtěli jsme prostě hrát náročný fotbal a soupeře překvapit. Nechtěli jsme zalézt," řekl Holoubek.

Ve výběru měl výhradně hráče z české ligy a z toho jen dva měli před utkáním start za reprezentační "áčko". "Klukům jsme před zápasem říkali: Pojďte ukázat, že sem do reprezentace patříte, že vás pan trenér nanominuje příště. Na tom byla postavena naše motivace od nás trenérů. Samozřejmě to není otázka na mě, ale myslím, že můžeme počítat s některými hráči, kteří se tu objevili," uvedl Holoubek.

"Česká liga je velmi těžká a složitá, možná si ji sami někdy úplně zbytečně podceňujeme. Mám ji zařazenou hodně vysoko a má velkou kvalitu. Spousta zahraničních hráčů a trenérů ji nebyli schopni zvládnout. Respekt všem trenérům, kteří kluby v české lize vedou," poznamenal bývalý kouč Sparty Praha či Liberce.

Zápas se Skotskem bral jednoznačně jako záskok. "Jsem trenér mládežnických reprezentací, tam je v tuhle chvíli moje místo. Samozřejmě si té šance moc vážím. Chtěli jsme ukázat, co v nás je, v těch trenérech, kteří tu byli," uvedl Holoubek.

"Chtěl bych poděkovat všem hráčů, kteří tady s námi byli, kteří narychlo přijeli, nejen těm na hřišti, ale i na lavičce. Vytvořili tady skvělou atmosféru, pozitivně konstruktivní. Chtěl bych poděkovat i celému týmu reprezentační dvacítky - Radim Kučera, Jirka Žilák, Tomáš Ujfaluši, Petr Papoušek. Strašně moc si vážíme, jakou jsme měli odezvu od fanoušků, od hráčů, kteří tady nemohli být. A nejsilnější zážitek? Bylo to všechno rychlé, ve spěchu, zážitků je spousta. Ale největší je pro mě to, že tam kluci nechali všechno," dodal.