Po šíleném podzimu zázračný postup. V krizi se umíme semknout, těší Šilhavého

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý považuje výhru ve skupině B2 Ligy národů a postup do elitní Ligy A za malý zázrak vzhledem k tomu, jak tým během všech tří podzimních srazů zasáhl koronavirus.

Po vítězství 2:0 nad Slovenskem v posledním letošním zápase si kouč pochvaloval, že s mužstvem od předloňského nástupu splnil i třetí úkol, a těšil se na souboje s nejlepšími evropskými celky.

"Jestli je to malý zázrak? Přesně tak. To, co jsme prožívali tenhle podzim, bylo neskutečné. I po všech těch peripetiích, které jsme absolvovali každý sraz, jsme dosáhli na postup. Všichni, kdo se na tom podíleli, zaslouží velký dík. Samozřejmě hráči, realizační tým i organizační pracovníci, kteří řešili ty problémy vzniklé s pandemií," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Kvůli dlouhé koronavirové pauze se letos hrály reprezentační zápasy jen na podzim. Český tým postihly problémy s covidem-19 při všech třech srazech. V září dokonce muselo původní mužstvo po vítězství 3:1 na Slovensku do karantény a následný duel se Skotskem odehrál narychlo složený nový výběr. V říjnu zase během srazu postupně kvůli koronaviru vypadlo celkem sedm hráčů a Šilhavý.

"Začalo to už na Slovensku. Kdo bude, nebude, jestli budeme, nebudeme trénovat. Napřed testy, pak byly pozitivní. Bylo to prostě šílené. Při druhém srazu jsme byli na tripu na Kypru, tam to bylo snad ještě horší. Ale vždy jsme se z toho dokázali vyhrabat a zabrat. To my Češi umíme, když se dostaneme do úzkých, jsme schopni se semknout a dokázat i nemožné. Ukázalo nám to spoustu věcí o charakterech jednotlivých lidí v týmu," řekl Šilhavý.

"V podstatě jsme vyhráli skupinu bez jednoho zápasu (se Skotskem). Byť kluci, kteří hráli, nás velmi dobře zastoupili. Dá se říct, že nám ten zápas chyběl, přesto jsme to zvládli. Nebyly to úplně standardní podmínky, ale vždy jsme se z toho nepodělali," pochvaloval si Šilhavý.

Jeho svěřencům k výhře ve skupině pomohlo i to, že v souběžně hraném duelu Izrael zvítězil 1:0 nad Skotskem, které před posledním kolem vedlo tabulku o bod.

"Přiznám se, že jsem zaslechl, že Izraelci vedou 1:0. Že bychom to sledovali minutu po minutě, to určitě ne. Nicméně věděl jsem, že v poločase vedli," uvedl Šilhavý.

Mrzelo ho, že tým nemohl oslavit postup s fanoušky. "Přiznám se, že to bylo takové smutné bez diváků. Vzpomínám si, jak jsme tady v Plzni vloni porazili Kosovo, postoupili jsme na Euro a spolu s námi se radoval plný stadion. To bylo úžasné. Teď nám k té radosti chyběli lidi. Myslím, že si tu radost užijeme vnitřně i ve zbytku roku," podotkl.

Těší se na konfrontaci s nejlepšími evropskými celky v Lize A. "Je to obrovská motivace. Samozřejmě nemůžeme si myslet, že teď budeme konkurovat týmům, jako je Španělsko, Francie. To určitě ne. Ale můžeme se od nich učit a posouvat se dál dopředu. Jak hráči, tak my, trenéři. Z toho pohledu je to skvělé pro celý český fotbalový národ," prohlásil Šilhavý.

U reprezentace zakončil druhý rok svého působení. "Když jsme před dvěma lety nastupovali, dostali jsme za úkol zachránit předešlou Ligu národů, což se podařilo. Další úkol byl postup na mistrovství Evropy, což se nám taky podařilo. Další pak pokusit se o postup ze skupiny B a to se nám dnes taky podařilo. Splnili jsme vše, co jsme měli. Myslím, že to hovoří za vše. Myslím, že i způsob hry, kterým se prezentujeme, celkem zapadá do moderního fotbalu. Dost zápasů se i muselo líbit divákům a věřím, že to budeme ještě někam posouvat," dodal devětapadesátiletý trenér, kterého s týmem čeká příští léto odložené Euro.