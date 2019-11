Do klíčového zápasu kvalifikace Češi půjdou bez zraněného Schicka

V nominaci českých fotbalistů na závěrečné dva zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem a v Bulharsku chybí zraněný Patrik Schick. Útočník Lipska sice figuruje mezi náhradníky, ale jeho dodatečné povolání není příliš pravděpodobné. Trenér Jaroslav Šilhavý do dvacetičlenného výběru nezařadil žádného nováčka, nominaci ještě rozšíří o další tři hráče.

"Včera jsem s Patrikem mluvil, říkal, že už sám trénuje. Lipsko dnes hraje Ligu mistrů, není s nimi, ale tento týden by se měl snad už i zapojit. Nicméně ho to ještě trošku bolí. Šance je malá, vidím na to minimum procent. Má tréninkové i herní manko, je to spíš naše zbožné přání," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

V nominaci není příliš změn oproti říjnovému srazu. Vracejí se uzdravení obránci Tomáš Kalas, Filip Novák a Pavel Kadeřábek, naopak stále chybí zranění Marek Suchý, David Pavelka a dlouhodobě i kapitán Bořek Dočkal.

Schází také plzeňský Jan Kopic, který figuruje po zdravotních problémech mezi náhradníky a mohl by být povolán dodatečně. Šilhavý opět nominoval útočníka Zdeňka Ondráška, jenž coby nováček v říjnu rozhodl vítězným gólem o domácí výhře 2:1 nad Anglií.

Český celek po překvapivém vítězství nad Albionem drží před závěrem kvalifikace postupové druhé místo o bod před třetím Kosovem. Národní tým přivítá Kosovo 14. listopadu v Plzni a v případě vítězství si s předstihem zajistí účast na šampionátu. O tři dny později se reprezentanti představí v Bulharsku, které již nemůže postoupit.

V Sofii se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu pro Bulhary za rasistické projevy fanoušků při předchozím domácím duelu v říjnu s Anglií, který skončil 0:6.

Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem (14. listopadu v Plzni) a v Bulharsku (17. listopadu v Sofii):