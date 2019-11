Do klíčového zápasu kvalifikace Češi půjdou bez zraněného Schicka

V nominaci českých fotbalistů na závěrečné dva zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem a v Bulharsku chybí zraněný Patrik Schick. Útočník Lipska sice figuruje mezi náhradníky, ale jeho dodatečné povolání není příliš pravděpodobné. Trenér Jaroslav Šilhavý do dvacetičlenného výběru nezařadil žádného nováčka, nominaci ještě rozšíří o další tři hráče.

"Včera jsem s Patrikem mluvil, říkal, že už sám trénuje. Lipsko dnes hraje Ligu mistrů, není s nimi, ale tento týden by se měl snad už i zapojit. Nicméně ho to ještě trošku bolí. Šance je malá, vidím na to minimum procent. Má tréninkové i herní manko, je to spíš naše zbožné přání," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Vedení Lipska podle německých médií Schicka odmítá uvolnit a tvrdí, že si zranění kotníku obnovil v říjnovém přípravném duelu se Severním Irskem, do něhož údajně podle dohody s českou stranou neměl nastoupit. To však manažer národního týmu Libor Sionko rezolutně popřel. "Do dnešního dne nás nikdo z Lipska nekontaktoval," uvedl Sionko.

V nominaci není příliš změn oproti říjnovému srazu, ve výběru figuruje hned sedm hráčů z týmu ligového lídra pražské Slavie. Vracejí se uzdravení obránci Tomáš Kalas, Filip Novák a Pavel Kadeřábek, naopak stále chybí zranění David Pavelka, dlouhodobě i kapitán Bořek Dočkal a Marek Suchý. "Teď jsem s Markem komunikoval. Vypadalo to, že bude dřív zdravý, bohužel mu ještě zdraví nedovolí být v nominaci," podotkl kouč.

Schází také plzeňský Jan Kopic, který figuruje po zdravotních problémech mezi náhradníky a mohl by být povolán dodatečně. "Tento týden by se měl zapojit do tréninku a uvidíme, jestli o víkendu nastoupí. Podle toho se rozhodneme," řekl kouč. Dodal, že nominaci doplní o jednoho útočníka, středového hráče a krajního záložníka. "Blízko na jedno místo má hráč ze Sparty," doplnil.

Šilhavý opět vsadil na útočníka Zdeňka Ondráška, jenž coby nováček v říjnu rozhodl vítězným gólem o domácí výhře 2:1 nad Anglií. Třicetiletému hráči skončila klubová sezona v Dallasu už 19. října.

"Týden po našem posledním srazu vypadli z play off. Tak jsme se domlouvali, jak to bude dál. V USA ještě chvilku jako tým trénovali. Pak se dohodl s (bývalým klubem) Wislou Krakov, kde se bude teď celý týden připravovat," uvedl Šilhavý.

Český celek po překvapivém vítězství nad Anglií drží před závěrem kvalifikace postupové druhé místo o bod před třetím Kosovem. Národní tým přivítá Kosovo 14. listopadu v Plzni a v případě vítězství si s předstihem zajistí účast na šampionátu. O tři dny později se reprezentanti představí v Bulharsku, které již nemůže postoupit.

V Sofii se bude hrát před prázdným hledištěm kvůli disciplinárnímu trestu pro Bulhary za rasistické projevy fanoušků při předchozím domácím duelu v říjnu s Anglií, který skončil 0:6.

Národní tým v úvodním vzájemném duelu v Kosovu prohrál 1:2. "Myslím, že nadcházející zápas bude jednoznačně ještě těžší, protože případná prohra by je definitivně vyřadila ze hry. Známe jejich sílu, víme, co od nich čekat. Věřím, že budeme připraveni to zvládnout," prohlásil Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem (14. listopadu v Plzni) a v Bulharsku (17. listopadu v Sofii):