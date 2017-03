Šeterle sháněl nominovaného Čelůstku. Jenže se nedovolal

před 1 hodinou

Ondřej Čelůstka neznámá čísla nezvedá, ale tentokrát mu volal manažer reprezentace Jaromír Šeterle. Obránce tureckého Antalyasporu se dovolal až jeho otec, který svého syna upozornil na nominaci do národního týmu.

Ústí nad Labem - Jako blesk z čistého nebe popisuje Ondřej Čelůstka svůj návrat do fotbalové reprezentace po třech a půl letech. Obránce tureckého Antalyasporu dodatečná nominace na přípravu s Litvou a kvalifikaci mistrovství světa se San Marinem překvapila natolik, že původně ani nezvedl telefon manažerovi národního týmu Jaromíru Šeterlemu. Šlo totiž o cizí číslo.

"Cizí čísla obecně moc nezvedám. Volal mi pak ale táta, kterého lidi od reprezentace naháněli. Tak jsem hned volal zpátky," uvedl Čelůstka. "Bylo to milé překvapení a blesk z čistého nebe. Už bylo po nominaci, tak jsem to vůbec nečekal. Hodně si toho ale vážím a je to povzbuzení do další práce," dodal.

Po zranění pravého beka Pavla Kadeřábka a zdravotních problémech možného náhradníka Michala Frydrycha ukázal trenér Karel Jarolím na Čelůstku, který pravidelně nastupuje v Antalyasporu a patří k důležitým postavám šestého celku turecké ligy.

I když se sice lépe cítí na stoperu, je připraven pomoci i na pravém beku, kde nyní hraje také v klubu. "Jsem schopný hrát na všech postech v obraně. I nalevo. Nejlépe se teď asi cítím na stoperu, ale pravého obránce jsem hrál velkou část kariéry, takže není problém. Teď mě tam posunul i trenér v klubu, daří se nám, tak není důvod to měnit," uvedl sedmadvacetiletý obránce.

Z Turecka se Čelůstkovi nechce

Za sebou má angažmá v bundesligovém Norimberku či v anglickém Sunderlandu, ale nyní si libuje v Turecku, kde už dříve hrával za Trabzonspor. V Antalyi na Turecké riviéře se mu líbí natolik, že vůbec nepřemýšlí o odchodu.

"Cítím se tam opravdu dobře a z Turecka se mi ani nechce. Ještě mám na rok smlouvu, pak se uvidí," řekl. "Udělal jsem si tam jméno už v Trabzonu a Turci mě berou. I v jiných městech mě poznávají. Teď jsme byli s přítelkyní v Izmiru a lidé mi tam vyjadřovali respekt. Při návratu do Trabzonu mi lidé po zápase tleskali, až mi běhal mráz po zádech," rozplýval se.

Antalyasporu se daří i herně a je šestý v tabulce. "Ze začátku sezony nám to moc nešlo a musel odejít trenér José Morais, který dělal asistenta Josému Mourinhovi. Pod novým koučem Rizou Calimbayem jsme ale udělali dobrou šňůru a daří se. Góly nyní nedostáváme a celkově to šlape," těší Čelůstku, který je klíčovou postavou defenzivy.

V kabině sedí s hvězdným Eto'oem

O střílení gólů se stará zejména hvězdný Kamerunec Samuel Eto'o, bývalý hráč Realu Madrid, Barcelony, Interu Milán či Chelsea. "Má neuvěřitelné zkušenosti a snaží se je dávat dál. Trénovat s ním je velká škola. Je to pořád pan střelec, který týmu hodně pomáhá," řekl Čelůstka.

V kabině má i další kamerunskou hvězdu Jeana Makouna či velkou skupinu Brazilců. "Jen já a slovinský gólman tam žádného krajana nemáme. Nejblíže mám k Denizovi Kadahovi, který je napůl Němec a má německou mentalitu."

Dosud jediný zápas za národní tým odehrál Čelůstka v listopadu 2013 proti Kanadě a hned se blýskl gólem. Návrat mu usnadňuje fakt, že se sejde s trenérem Jarolímem, který ho v roce 2009 přivedl ze Zlína do Slavie. A také to, že aktuálně má reprezentace silně slávistický nádech.

Slavia v reprezentaci dominuje

"To mě samozřejmě těší, že je tu tolik kluků ze Slavie. V Edenu jsem strávil dvě krásné sezony a rád na Slavii vzpomínám. O to jednodušší návrat to pro mě je," připustil Čelůstka. "Slavia vyletěla raketově. Přeji jí titul. Líbí se mi i trenérské duo, které tam je. S asistentem Jirkou Chytrým se znám ze Zlína. Mají to tam dobře nastavené a mají na titul," míní.

Stejně tak fandí rodnému Zlínu, aktuálně pátému týmu tabulky. "Zlín to má bohužel zas rozdělené na podzim a jaro. Ale měl teď těžký los a věřím, že teď budou body dělat a mají také slušnou šanci na čtvrté či páté místo," uvedl.

autor: ČTK | před 1 hodinou

