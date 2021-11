Schickův dalekonosný lob z Eura je v nominaci na gól roku

Česká pošta bude garantovat doručení vánočních balíků, které budou podané do 22. prosince včetně. Rozhodný den platí pro všechny druhy balíkových zásilek. Uvedl to mluvčí Matyáš Vitík. Konkurenční přepravní firmy většinou udávají pro bezpečné doručení do Štědrého dne termíny 20. až 22. prosince.

"Dá se očekávat, že nejvytíženější dny budou okolo 16. a 17. prosince. Aby stihly zásilky dorazit do Vánoc, lidé by si je měli objednat nejpozději 20. prosince. Chtěli bychom požádat příjemce zásilek, aby se pokusili své nákupy časově rozložit a pomohli tak balíkovým firmám nápor lépe zvládnout," uvedl provozní ředitel konkurenční PPL David Voznička.

Při objednávkách na e-shopech je podle Vitíka potřeba počítat s časem pro zpracování objednávky ze strany prodejců, kteří až následně předávají zásilky České poště. "Novinkou letošních Vánoc je rozšíření Balíkoven na všechny pobočky České pošty a externí subjekty. Celkem tak lze nyní využít přes 5000 Balíkoven pro podání a vyzvednutí balíků," doplnil Vitík.