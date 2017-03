Schickův či Janktův reprezentační gól v ohrožení. Padly v neoficiálních zápasech, jež FIFA neuznává

před 54 minutami

Fotbalové přípravy s Maltou, Arménií a Litvou neměly statut oficiálního mezistátního utkání. Proto se podle generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky nepočítají do žebříčku FIFA a do oficiálních statistik nepatří ani starty a góly dosažené v těchto utkáních.

Praha - Fotbalové statistiky spojené s českou reprezentací čeká dost možná velké škrtání. O svůj zatím jediný reprezentační gól v něm můžou přijít i Patrik Schick či Jakub Jankto. Svůj zatím jediný reprezentační start by si musel vygumovat i Lukáš Pokorný. A je toho víc.

Oč jde? V posledních deseti měsících sehrála česká reprezentace hned tři duely, jež postrádaly punc oficiálních mezistátních střetnutí.

"Šlo o neoficiální zápasy. Tudíž se jejich výsledky nezahrnují do žebříčku FIFA a jako oficiální se nezapočítávají ani individuální statistiky hráčů," říká jednoznačně Rudolf Řepka, generální sekretář Fotbalové asociace ČR.

Jde konkrétně o dva přípravné zápasy pod trenérem Karlem Jarolímem, mladoboleslavskou výhru 3:0 nad Arménií z konce srpna a také utkání, jež se hrálo minulý týden v Ústí nad Labem, kde Češi zdolali Litvu 3:0. A jeden duel starší, ještě pod trenérem Pavlem Vrbou. Ten se hrál už loni v létě, před Eurem, to když Češi v rakouském Kufsteinu zdolali celek Malty 6:0.

Proč šlo o neoficiální zápasy? Trenéři v nich chtěli vyzkoušet a po dohodě se soupeřem a rozhodčím nasadit větší počet střídajících hráčů nežli šest, což je limit, který v oficiálních duelech povoluje Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Z jejího pohledu tedy jako by se duely s Maltou, Arménií a Litvou ani nehrály.

A že tomu tak skutečně je, potvrzuje výpis přátelských utkání českého výběru za rok 2016 právě na stránkách fifa.com. Přátelské duely se Skotskem, ve Švédsku, s Ruskem, Koreou i Dánskem tady najdete, ty s Maltou a Arménií nikoli. A v letošním výpisu zase chybí duel s Arménií.

Šéf komise pro historii a statistiku škrtání odmítá

"Aby byl mezistátní duel oficiální, musí splňovat několik podmínek. Musí se hrát v oficiálním termínu FIFA, musí ho řídit rozhodčí oficiálně delegovaní FIFA a počet střídání v něm nesmí přesáhnout šest výměn," zmiňuje Řepka, který si je jist, že se statistiky z neoficiálních utkání nikam nezapočítávají.

Na poznámku reportéra Aktuálně.cz, proč se tedy starty a góly z těchto utkání připisují hráčům na oficiálním webu FAČR, zareagoval Rudolf Řepka slovy: "Aha, tak to musím kolegům z oddělení public relations říct, aby to upravili."

S tím ale zásadně nesouhlasí jeho podřízený ze strahovského sekretariátu Jaroslav Kolář, který mimo jiné vystupuje i v roli předsedy komise FAČR pro historii a statistiku: "Z těch utkání se pořizoval oficiální zápis, já myslím, že je celkem jedno, jestli byla z hlediska FIFA oficiální, nebo neoficiální, osobně nevidím důvod, proč by se starty a góly z těch zápasů počítat neměly. Naši soupeři z těch zápasů si je jistě také počítají."

Kolář dále argumentuje: "Není pravda, že ty zápasy FIFA vůbec neregistruje. Kdyby v těch utkáních byl kupříkladu někdo vyloučen, také by od mezinárodních organizací dostal disciplinární trest."

Svůj nejednotný postoj si prý na Strahově zástupci asociace brzy vyřeší. "Pobavíme se o tom a vydáme k tomu nějaké finální stanovisko," slíbil Kolář.

Manažer Šeterle: Nějaké statistiky mě, upřímně, moc nezajímají

Ten každopádně souhlasí s tím, že se výsledky inkriminovaných utkání nepřepočítávají do žebříčku FIFA. V něm se odrážejí výsledky jednotlivých národních týmů v delší časové řadě, koeficienty přitom zohledňují kvalitu soupeřů i skutečnost, zda šlo o zápasy soutěžní, nebo o oficiální přípravy.

"Přátelské duely mají v té matematice tak jako tak nižší váhu, orientačně se dá říct, že čtyři výhry v přátelských utkáních zhruba můžou vyvážit jednu výhru kvalifikační," říká Jaroslav Kolář. Výhry nad Maltou, Arménií a Litvou se do tohoto rankingu každopádně nepočítají. Žebříček FIFA přitom není samoúčelný, používá se pro nasazování týmů do losovacích košů před startem jednotlivých kvalifikačních cyklů.

Česko je na žebříčku aktuálně 42., třeba v roce 2005 bylo přitom druhé za Brazílií, pak ale přišel pokles.

Že se výsledky některých přátelských zápasů nezahrnují do statistik FIFA, nijak zvlášť nevzrušuje manažera českého reprezentačního výběru Jaromíra Šeterleho: "Já nerozumím pojmu neoficiální. My jsme si jasně řekli, že upřednostníme sportovní potřeby celku, budování týmové sounáležitosti. Proto pro nás bylo důležité mít možnost střídat větší počet hráčů. Zahrají si všichni, rozloží se zátěž, vybalancuje se skutečnost, že hráči přijedou na sraz v různém stupni únavy."

O tom, že by se zápasy o jedenácti střídáních nemusely počítat do oficiálních statistik, se Šeterle s hráči ani jejich agenty nebavil. "Neviděl jsem k tomu důvod," podotýká. "Nějaké statistiky mě, upřímně řečeno, ani moc nezajímají."

A Barákův gól se počítá? strachuje se Nehoda

Reprezentační bilance jednotlivých hráčů pochopitelně hraje svou roli nejen z hlediska historie českého fotbalu. Ale zvyšuje i bonitu fotbalistů na transferním trhu. "To víte, že na tom záleží," podotýká hráčský agent David Nehoda. "A ten listopadový zápas s Dánskem, jak v něm skóroval Tonda Barák, se počítá?" ptá se spěšně na úspěšný debut jednoho ze svých klíčových klientů. "Uf, tak to je dobře," uleví se mu, když slyší kladnou odpověď. V duelu s Dánskem se oba týmy vešly do šesti střídání, a FIFA ho proto jako oficiální mezistátní střetnutí standardně registruje.

Tady jsou bilance ze tří zápasů, které ale FIFA jako oficiální neuznává. A na Strahově teď budou řešit, jestli se starty a góly, jež v nich čeští reprezentanti dosáhli, budou z oficiálních statistik vyškrtávat, nebo ne.

ČESKO-MALTA 6:0. Branky: 15. Plašil, 22. Škoda, 40. Hubník, 74. Lafata, 81. Necid, 90. Schick. Hráno 27. 5. 2016 v Kufsteinu. Sestava Česka: Čech (46. Koubek) - Kadeřábek (65. Mareček), Sivok, Hubník, Limberský (46. Gebre Selassie) - Pavelka (65. Kolář), Plašil (46. Darida) - Šural (46. Skalák), Rosický (65. Schick), Krejčí (46. Lafata) - Škoda (46. Necid). Trenér Vrba.

ČESKO-ARMÉNIE 3:0. Branky: 4. Krejčí, 34. V. Kadlec, 86. Kopic. Hráno 31.8.2016 v Mladé Boleslavi. Sestava Česka: Vaclík (46. Koubek) - Kadeřábek (46. Zahustel), Suchý (46. Kalas), Pokorný (46. M. Kadlec), Pudil (46. Novák) - Skalák (46. Kopic), Darida (46. Frýdek), Pavelka (46. Sýkora) , Krejčí (46. Šural) - V. Kadlec (46. Vydra), Škoda (46. Necid). Trenér: Jarolím.

ČESKO-LITVA 3:0. Branky: 48. Hořava z pen., 65. Jankto, 79. Krmenčík. Hráno 22.3. 2017 v Ústí nad Labem. Sestava Česka: Vaclík (46. Koubek) - Gebre Selassie (46. Čelůstka), Sivok (46. Kalas), Brabec (46. Suchý), Novák (46. Hloušek) - Darida (46. Hušbauer), Barák (46. Mareš) - Krejčí (46. Sýkora), Dočkal (46. Hořava), Zmrhal (46. Jankto) - Škoda (46. Krmenčík). Trenér: Jarolím.

