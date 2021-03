Schickova strašná chyba. Nebylo to o Baleovi, ale o nás, řekl zklamaný Šilhavý

Podle trenéra Jaroslava Šilhavého čeští fotbalisté v třetím utkání kvalifikace mistrovství světa ve Walesu neměli prohrát.

Po porážce 0:1 byl hodně zklamaný, že jeho svěřenci nenavázali na středeční úvodní vítězství 6:2 nad Estonskem a sobotní domácí remízu 1:1 s Belgií. Ztracené body v Cardiffu považoval za komplikaci do dalších bojů o světový šampionát v příštím roce v Kataru.

"Převažuje velké zklamání. Jsem přesvědčen, že jsme tu prohrát neměli. Bohužel se nám nepodařilo navázat na předešlé zápasy, chyběl nám krok, abychom to dokončili. Pořád je to otevřené, byť Belgie vyhrála 8:0. Je to škoda, že uhrajeme s tak silným týmem remízu po výborném výkonu a pak s vyrovnaným soupeřem prohrajeme," řekl Šilhavý na on-line tiskové konferenci.

Jeho svěřenci ztrácejí po březnovém úvodním bloku z druhého místa kvalifikační skupiny tři body na vedoucí Belgii. Na šampionát přímo projde jen vítěz, týmy z druhých míst čeká play off. V něm se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí.

"Samozřejmě je to pro nás v té kvalifikaci komplikace. Zvlášť když ty první dva zápasy, hlavně ten s Belgií, byly skvělé. Hráči se prezentovali výborným výkonem, i my jsme byli spokojeni. Tenhle poslední zápas je kaňka," připustil Šilhavý.

Zápas v Cardiffu rozhodl v 81. minutě hlavičkou Daniel James po centru od Garetha Balea.

"Podcenili jsme situaci u lajny. Tři jsme tam bránili Balea a nechali jsme ho nacentrovat. Neobsazený James nám pak dal hlavou gól. Měli jsme zamezit tomu centru. Bale je skvělý hráč, ale v tomhle případě to nebylo o něm. To bylo o nás," uvedl Šilhavý.

Utkání ovlivnilo ve 49. minutě vyloučení Patrika Schicka, který se ohnal po soupeři. V 77. minutě šli do deseti i Velšané, Šilhavý však počínání českého útočníka označil za "strašnou chybu".

"Určitě to Páťovi budu vyčítat. On je natolik zkušený hráč, že i když ho soupeř držel, nemůže se ohnat. To vyloučení určitě ovlivnilo zápas. Myslím, že ve druhém poločase bychom se nadechli a domácí ještě víc přitlačili," poznamenal Šilhavý.

Jeho svěřencům příliš nevyšel vstup do utkání. "Začali jsme vlažně, nebyli jsme v úplně dobrém pohybu. Nechci se vymlouvat, ale na některých klucích byla znát únava. Soupeř na rozdíl od nás hrál v sobotu přípravu s Mexikem. Hráli jiní hráči, mohli se připravovat na nás. Možná to byla jedna z příčin. Ale měli jsme dost šancí, v posledních minutách nastavení už jsme neměli štěstí. Měli jsme dát nějaký gól a uhrát aspoň ten bod," podotkl Šilhavý.

"Celkově ale musím hráče za tenhle březnový start pochválit. Hlavně za ty výkony v prvních dvou zápasech, na to bychom chtěli navázat. Určitě nechci z dnešního zápasu dělat závěry, že se nehrálo tak úplně dobře jako v předchozích utkáních. Že bych chtěl někoho vyhazovat nebo nad ním lámat hůl," doplnil ŠIlhavý.

Jeho svěřence za dva měsíce čeká závěrečný kemp před evropským šampionátem, dva přípravné zápasy s Itálií a Albánií a pak už samotné kontinentální mistrovství.

"Nominaci už začneme dělat a připravovat. Každý má ještě možnost si říct o šanci se tam dostat. Do mistrovství jsou ještě dva měsíce, to je spousta zápasů. Hráče známe, kdo jaký je. Bude rozhodovat momentální forma do konce května, kdy odjíždíme na kemp do Itálie," dodal Šilhavý.