Schick nevyloučil návrat do reprezentace! S Deniou se nasmál a řekl, co se musí stát

Český fotbalista Patrik Schick zatím své rozhodnutí nereprezentovat nemění, návrat do národního týmu ale nevyloučil.
Třicetiletý útočník to řekl po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony.
Schickovi se líbí změny pod španělským trenérem Santim Deniou, jenž převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa, kde Češi vypadli už ve skupině.
Právě po šampionátu Schick v reprezentaci skončil. „Měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli,“ prozradil Schick.
„Vysvětloval mi svůj pohled. Změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, co se samozřejmě všem líbí,“ doplnil střelec Leverkusenu.
„Je to hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám taky rozhodně radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády. Přeju jim, ať jim to jde,“ vzkázal Schick.
„Španělští trenéři jsou momentálně absolutní špička. Jsem přesvědčený, že Santimu se to povede,“ pokračoval.
Národní tým sice úvodní tři zápasy elitní skupiny Ligy národů s Chorvaty, Angličany a úřadujícími mistry Evropy i světa Španěly prohrál, herně ale nepropadl.
„Samozřejmě kluky sleduju. Teď je ten tým zajímavý, musím říct, že hlavně herní projev vypadá o dost líp,“ uznal odchovanec Sparty.
„Hlavně konečně nálada okolo národního týmu je jiná, je rozhodně pozitivnější. To je něco, co hráči ocení, a je to rozhodně příjemnější prostředí na práci,“ vypíchl.
Jeho rozhodnutí nereprezentovat ale stále platí. „Zatím to tak je, zatím to tak cítím. V ten moment, kdy jsem to rozhodnutí udělal, jsem to i vysvětloval, že to opravdu nebylo tak, že by mi to zrovna prolítlo hlavou, a tak jsem se rozhodl,“ vrátil se k letnímu dění.
„Bohužel už to bylo ve mně trochu delší čas a v ten moment jsem si řekl, že takhle už to dál dělat nemůžu,“ zopakoval Schick.
Své vnímání reprezentace pak přece jen rozvedl. „Začínal jsem v roce 2016. Od té doby, deset let, nebyla atmosféra okolo národního týmu s výjimkou povedeného Eura 2021 dobrá,“ popisoval bývalý kanonýr AS Řím či Lipska.
„Když je v tom člověk takhle dlouho, potom je to i psychicky docela náročné. Po nepovedeném mistrovství světa to pro mě bylo takové vyústění. Opravdu jsem to cítil, že je to tak správně,“ prohlásil.
Schick také rozebral, co by se muselo stát, aby se do elitního českého výběru vrátil.
„Měl jsem rozhovor s panem trenérem. Říkal jsem mu svůj pohled na věc, jak to cítím. Říkal jsem, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku opravdu něco dát a pomoct, tak že si o tom můžeme znovu promluvit. Ale že momentálně jsem v takovém rozpoložení, že bych si nebyl úplně jistý, jestli bych byl velkým přínosem,“ líčil Schick.
V srpnu uvedl, že se hráči jezdili do národního týmu „znehodnotit“, což mu vadilo. Nyní se Schick vyjadřoval smířlivěji.
„Možná, když si od toho dá člověk trochu odstup a není přímo v tom, kouká na to trochu jinýma očima,“ uznal fotbalista.
„Zásadní je hlavně to, jak Santi pozvedl herní stránku. Myslím si, že to cítíte nejenom vy (novináři), ale i fanoušci národního týmu. Kluci jsou najednou schopní podávat dobré výkony,“ zaznamenal rozdíl.
„Vždycky jsem říkal, že tým máme velice šikovný, jsou v něm skvělí fotbalisté a rozhodně jsme měli mnohem na víc. Je hezké vidět ty pozitivní věci,“ pochvaloval si.
Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony vyhrál podruhé v kariéře. V jarní části hlasování smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
Schick navázal na prvenství ze sezony 2021/22. Celkové pořadí ovládl, přestože nezvítězil ani v jedné ze dvou polovin hlasování. Za podzim i jaro skončil druhý. První polovinu vyhrál obhájce Šulc, druhou Krejčí.
„Je to velké ocenění, moc si toho vážím. Vždy jsem se chtěl zaměřit na konzistentnost výkonů, ne vždy mi to úplně šlo,“ přiznal vítěz.
„Myslím, že v posledních třech letech se mi to docela daří. To je taky klíč k nějakému úspěchu. Není to jen o gólech, není to jen o tom, co člověk vyhraje za trofeje, myslím, že i nějaká konzistentnost hraje roli,“ dumal Schick.
V uplynulé sezoně se mu znovu střelecky dařilo na klubové úrovni. Za Leverkusen dal v německé lize 16 branek a v tabulce kanonýrů soutěže skončil čtvrtý.
V dresu Bayeru navíc přidal ještě čtyři góly v Lize mistrů a dva v domácím poháru. Za reprezentaci v minulé sezoně skóroval dvakrát.
Po podzimní části ankety ztrácel Schick z druhého místa na Šulce 19 bodů, na jaře mu však novináři dali o 38 bodů více než ofenzivnímu záložníkovi Lyonu.
Kanonýrovi Leverkusenu nemuselo vadit, že v druhé polovině hlasování dostal od žurnalistů o tři body méně než Krejčí, který po první části na nejlepší dvojici výrazně ztrácel. Nejvýše postaveným zástupcem domácí ligy je čtvrtý záložník Lukáš Provod z pražské Slavie.
Schick od novinářů získal celkově nejvíce prvenství (27), Šulc se na nejvyšším stupínku objevil čtyřiadvacetkrát, Krejčí desetkrát.
Loňský vítěz Šulc posbíral nejvíce druhých míst (18), ani to mu ale nestačilo k obhajobě prvenství. Třetí nejčastěji skončil Krejčí.
Aspoň bod si v tomto ročníku připsalo 53 hráčů, do hlasování se zapojilo 42 žurnalistů. V případě bodové rovnosti rozhodovalo více lepších umístění.
Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 triumfy, Schick se s dvěma prvenstvími zařadil za Pavla Nedvěda a Tomáše Součka na čtvrté místo.
Fotbalová anketa Zlatý míč ČR za sezonu 2025/26:
1. Patrik Schick (Leverkusen) 771 b., 2. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 752, 3. Ladislav Krejčí ml. (Girona/Wolverhampton) 602, 4. Lukáš Provod (Slavia Praha) 431, 5. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 291, 6. Tomáš Souček (West Ham) 290, 7. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 242, 8. Vladimír Darida (Hradec Králové) 204, 9. Adam Karabec (Lyon) 175, 10. Lukáš Horníček (Braga) 161, 11. Jindřich Staněk 142.
Další pořadí: 12. Tomáš Chorý (oba Slavia Praha) 122, 13. Lukáš Červ (Plzeň) 94, 14. Michal Sadílek (Slavia Praha) 93, 15. Adam Hložek (Hoffenheim) 73, 16. Matěj Vydra (Plzeň) 64, 17. Štěpán Chaloupek (Slavia Praha) 60, 18. Daniel Vašulín (Olomouc/Plzeň) 58, 19. Václav Černý (Wolfsburg/Besiktas Istanbul) 56, 20. Robin Hranáč (Hoffenheim) 45, 21. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 39, 22. Denis Višinský (Plzeň), 23. Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze) oba 25, 24. Jaroslav Zelený (Sparta Praha), 25. Alexandr Sojka (Hradec Králové/Plzeň) oba 23, 26. Vasil Kušej (Slavia Praha) 22, 27. Hugo Sochůrek (Sparta Praha) 21, 28. Ondřej Mihálik 16, 29. Adam Zadražil (oba Hradec Králové) 15, 30. Tom Slončík (Plzeň/Hradec Králové), 31. Jan Chramosta (Jablonec), 32. Pavel Bucha (Cincinnati) všichni 14, 33. David Zima (Slavia Praha), 34. Michal Beran (Jablonec/Olomouc) oba 13, 35. David Jurásek (Besiktas Istanbul/Slavia Praha) 12, 36. David Douděra (Slavia Praha), 37. Vítězslav Jaroš (Ajax Amsterodam) oba 10, 38. Jan Koutný (Olomouc), 39. Martin Jedlička (Plzeň/Ostrava), 40. Jan Kuchta (Sparta Praha), 41. Jan Hanuš (Jablonec) všichni 8, 42. Vojtěch Patrák (Pardubice) 7, 43. Radek Vítek (Bristol City) 6, 44. Jakub Markovič (Slavia Praha), 45. Alex Král (Union Berlín) a Václav Jemelka (Plzeň) všichni 5, 47. Jan Bořil (Slavia Praha), 48. Martin Cedidla (Jablonec) a Michal Cupák (Zlín) všichni 3, 50. Filip Novák (Jablonec), 51. Mojmír Chytil (Slavia Praha) oba 2, 52. Karel Spáčil (Plzeň) a Martin Vitík (Boloňa) oba 1.
Pořadí jarní části: 1. Krejčí ml. 334, 2. Schick 331, 3. Šulc 293, 4. Coufal 184, 5. Kovář 159, 6. Provod 145, 7. Horníček 143, 8. Darida 99, 9. M. Sadílek 93, 10. Souček 90, 11. Hložek 46.
Pořadí podzimní části: 1. Šulc 459, 2. Schick 440, 3. Provod 286, 4. Krejčí ml. 268, 5. Souček 200, 6. Karabec 167, 7. Staněk 142, 8. Coufal 107, 9. Darida 105, 10. Chorý 102, 11. Kovář 83.
Vítězové podle počtu triumfů: 12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 4 - Tomáš Souček, 2 - Patrik Schick, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Pavel Šulc.
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