Rosický v roli poradce reprezentací? Slavný záložník si vzal čas na rozmyšlenou

před 53 minutami

Ve sportovní radě FAČR bude působit i Dušan Uhrin starší, kouč vicemistrů Evropy z roku 1996.

Praha - Ve vznikající sportovní radě Fotbalové asociace ČR, která bude sloužit jako poradní orgán nejen pro národní týmy, zasedne trenér vicemistrů Evropy z roku 1996 Dušan Uhrin starší. Předseda FAČR Martin Malík navíc vyjednává i s bývalým reprezentačním kapitánem Tomášem Rosickým o obsazení druhého externího místa v radě.

"Mám velkou radost, že mi v úterý potvrdil svou účast Dušan Uhrin starší za Unii trenérů, čehož si velmi vážím. On je přesně ta osoba, kterou sportovní rada potřebuje," řekl Malík.

Vedle Uhrina, který dosáhl s národním týmem největšího úspěchu od rozdělení Československa, když postoupil do finále evropského šampionátu v roce 1996, a pětkrát byl zvolen trenérem roku, usednou v radě také zástupci FAČR. Konkrétně trenér nebo manažer národního týmu, nyní tedy Karel Jarolím nebo Jaromír Šeterle, ředitel sportovně technického oddělení Michal Prokoš a trenér jednadvacítky, kterým je Vítězslav Lavička.

Zbývá obsadit poslední místo externího poradce a na to si Malík vyhlédl jednu z největších fotbalových osobností české historie Rosického. Bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu v zimě ukončil kariéru.

"Oslovil jsem Tomáše Rosického a na jeho rozhodnutí čekám. Do této role by mi pasoval," prohlásil Malík. Ten předtím zkoušel oslovit i viceprezidenta Juventusu Turín Pavla Nedvěda, ale vzhledem k jeho časovým možnostem a velké vzdálenosti tato varianta padla.

Sportovní rada bude poradním orgánem, který bude řešit nejen otázky kolem reprezentačního A-týmu, ale sloužit by měl také mládežnickým národním výběrům a konzultovat plánované systémové změny v českém fotbale.

"Měla by být platformou pro diskuzi s asociací nespojených odborníků, s lidmi, kteří na asociaci řeší fotbalový rozvoj, a měla by vytvářet zrcadlo pro kroky, které děláme, abychom si byli jisti, že je děláme dobře a ku prospěchu českého fotbalu," řekl Malík. "Chtěl jsem, aby tam byli přímo lidé, kteří mají tu problematiku na starosti, aby to nebylo o nich bez nich," dodal.