Simič má šanci, říká Jarolím. Návrat Rosického do reprezentace zatím téma není

před 40 minutami

Reprezentační kouč Karel Jarolím nominoval na dvojzápas v exotickém Kataru dvacet hráčů. Vzhledem k tomu, že Kadeřábek, Darida a Schick jsou zranění, a obránce Gebre Selassie se omluvili z rodinných důvodů, dostali šanci také hráči širšího kádru. Jediným novicem v nominaci je záložník Robert Hrubý, kterému do reprezentace pomohly velmi dobré výkony v dresu ostravského Baníku. Prostor podle Jarolíma dostanou hlavně mladí hráči, stoper Stefan Simič, který uvažuje o změně občanství, je podle českého kouče na hraně nominace.

Praha - Jednání ohledně přátelského dvojzápasu v Asii se podle manažera reprezentace Jaromíra Šeterleho nerodila jednoduše. Způsobila to situace v kvalifikační skupině C, po prohře v Severním Irsku měli Češi pouze několik týdnů na to, aby celý pobyt zorganizovali. "V září jsme měli ještě dvě varianty v úvahu, buď baráž, nebo přátelské zápasy. Když padla šance na postup na mistrovství světa, že chceme vyrazit do dobrých klimatických podmínek a utkat se s kvalitními soupeři, kteří prověří náš kádr. Domluva nebyla jednoduchá, v Kataru to nakonec klaplo, budeme hrát na stadionu pro MS 2022," dodal Šeterle.

Jarolím se v Kataru bude muset obejít i bez čtveřice Kadeřábek, Darida, Schick a Gebre Selassie. Zatímco první tři trápí zranění, krajní bek Brém se omluvil z rodinných důvodů. Poprvé tak sáhl kouč české reprezentace k povolání záložníka Baníku Ostrava Roberta Hrubého, který se Jarolímovi výrazně připomenul výbornými výkony v dresu slezského klubu. "Už jsme s tím pracovali dříve, otevřelo nám to možnost vyzkoušet hráče širšího kádru. Hrubý jede kvůli momentální formě, typologicky hraje na pozici, kde nám vypadl Darida a jeho způsob hry se mi líbí. Hodně dobře pracuje ve středu hřiště, a navíc se umí dostávat do zakončení," pochválil třiadvacetiletého hráče reprezentační trenér.

Následující přátelské zápasy budou podle vedení českého fotbalu hlavně o konsolidace užšího kádru, který pak bude tvořit jádro týmu v boji o postup na mistrovství Evropy v roce 2020. Podle kouče Jarolíma to ale neznamená, že by cesta do reprezentace byla neprůchodná. Pokud si prý hráči nominaci vybojují, vedení reprezentace výkony vezme v potaz. Jako příklad nabízí Jarolím pravého beka Viktorie Plzeň Radima Řezníka, který se povolání dočkal po třech letech. "Není to uzavřená společnost. Například Řezník si o nominaci řekl zlepšenými výkony, tak proč by nejel," vysvětluje Jarolím.

Velký mediální ohlas vzbudilo dění kolem Stefana Simiče, který uvažuje o změně občanství kvůli malé vytíženosti v české seniorské reprezentaci. Jarolím a Šeterle Simičovo uvažování chápou, ale vyzývají ke klidu. Stoper italského Crotone se momentálně nachází v širší nominaci a reprezentační kouč naznačil, že by se mohl v Kataru nakonec objevit. "Se Stefanem komunikujeme. Pomáhá nám jeho otec, Stefan ale není ukřivděný, když není nominovaný. Umí si vybojovat místo v sestavě - neměl ale vyjasněné další angažmá v létě, což ho zastavilo, a proto taky nebyl v nominaci už dříve. Má velkou šanci na dodatečnou nominaci, nebudeme ho ale brát kvůli vyjádřením v médiích, ale kvůli sportovní výkonnosti," tvrdí manažer reprezentace Jaromír Šeterle.

Nejbližší uvažování a směřování reprezentace ozřejmil kouč Jarolím s tím, že plánuje dát větší šanci mladým hráčům. Tématem tak podle něj aktuálně není pokračování Tomáše Sivoka či Tomáše Rosického v dresu se lvem na prsou. "Dáme příležitost spíše mladším hráčům. Návrat Rosického zatím není téma, tolik zápasů neodehrál. Uvidíme, co ukáže čas. Teď je brzo hodnotit, budeme to řešit s blížící se Ligou národů. Když bude zdravý a ve formě, tak věřím, že má schopnosti na to pomoct reprezentaci," uzavírá Jarolím.