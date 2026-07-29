Rada nového trenéra reprezentace označil za chlapce. Čekal bych někoho známějšího, řekl

Pokud se potvrdí zpráva španělského deníku AS, že českou fotbalovou reprezentaci by měl po Miroslavu Koubkovi převzít Španěl Santi Denia, bývalý kouč národního týmu Petr Rada bude překvapený. Důležité podle něj je, co Španěl ví o českém fotbale, řekl sedmašedesátiletý trenér ČTK. Rada by u reprezentace viděl raději českého trenéra.
Koubek skončil přesně před měsícem po návratu z neúspěšného vystoupení na mistrovství světa. Denia je prvním jménem, o němž se jako o nástupci konkrétně spekuluje.
"Je to pro mě překvapení, i když to k cizinci směřovalo. Předseda asociace David Trunda i manažer Pavel Nedvěd se tím netajili. Poslední řešení se sice nepovedlo, ale pořád bych u nároďáku radši viděl českého trenéra. Měli jsme Ježka, Uhrina nebo Brücknera a teď máme spoustu schopných mladších," uvedl Rada.
Denia slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. Bývalý stoper naposledy vedl klub aš-Šahaníja v Kataru.
"Pro mě je velkou neznámou, neznám ho. Když už máme mít u reprezentace prvního cizince v historii, čekal bych někoho známějšího. Nevím, jestli zrovna on je správná volba. Necháme se překvapit," řekl bývalý reprezentant a trenér řady českých klubů.
Národní tým již za necelé dva měsíce čeká proti Chorvatsku úvodní duel Ligy národů, v níž narazí také na Anglii a čerstvého mistra světa Španělsko. "Podle mě je velmi důležité, jestli Denia zná poměry v českém fotbale, co o něm ví. Pokud bude do funkce uveden, času na rozkoukání moc není, aby se u nás co nejlépe a rychle zorientoval. A soupeři v Lize národů jsou z nejtěžších," upozornil Rada.
"Další věc je, že Denia zatím jako hlavní kouč působil hlavně u mládežnických týmů. Jsou trenéři, kteří se na mládež specializují, ale trénovat dospělé je něco úplně jiného. Jak říkám, u reprezentace bych čekal kouče, který si už v dospělé kategorii vybudoval nějaké renomé. Jsem tedy zvědavý, jestli zrovna tento chlapec by byl správnou volbou. Pro všechny to teď bude velké téma," dodal Rada.
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