Změny v sestavě nastat musí. Ale Vaclíka v brance nechte, doporučuje Komňacký

Českou reprezentaci čeká ve švýcarském St. Gallenu rozhodující souboj ve skupině Ligy národů. Aby Češi zůstali v elitní kategorii A, musí Švýcary porazit. "Favoritem ale určitě nejsme," myslí si bývalý trenér František Komňacký, který vyhrál titul s Baníkem Ostrava a působil i tři roky u reprezentace jako asistent.

Ještě před sobotními zápasy byly karty ve skupině rozdány jinak. Česko se čtyřmi body mělo dvoubodový náskok na Švýcarsko a v posledním utkání ve skupině by mu tak stačilo neprohrát.

Jenže země helvétského kříže překvapivě přivezla tři body ze Španělska a nyní to budou Češi, kdo k záchraně potřebuje tříbodové vítězství. Navíc po matném výkonu proti Portugalsku, které v Edenu zvítězilo nad českým výběrem jasně 4:0.

"Jsem nervózní a budu určitě i během zápasu. Favoritem určitě nejsme. Jistě by bylo špatně, kdybychom si nevěřili a jeli tam jen pro nějaký výprask. Ve Švýcarsku se ale naši hráči budou muset pokusit o překvapení," uvažuje před utkáním o rozložení sil Komňacký.

To, že Švýcarům stačí remíza, považuje z hlediska šancí na českou záchranu v elitní skupině za klíčový faktor. "Noty jsou dané dopředu a mám trošku strach z toho, jestli máme na to, Švýcary v současné formě porazit," obává se.

Moc změn, které může reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý za tři dny mezi porážkou s Portugalskem a zápasem v St. Gallenu provést, Komňacký nevidí.

"Je to o hlavách. Těžko teď můžete vytáhnout nějakou překvapivou strategii nebo sestavu, na to je málo času. Tím spíš, že jsou tam zranění, tím jdeme do zápasu oslabení. Z vlastní zkušenosti ale vím, že v takových zápasech, kdy to na mužstvo všechno padá, můžete nahradit sportovní nedostatky taktikou nebo disciplínou. Věřím, že to bude i náš případ," přeje národnímu týmu.

Řada tradičních opor je navíc v posledních týdnech z formy, což se projevilo i v zápase s Portugalskem. Faktorů je více, často se nedaří ani klubům, ve kterých tito hráči působí. Ať už je to případ Patrika Schicka v Leverkusenu nebo třeba Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem ve West Hamu.

"To, že hráči nejsou v ideální formě, všichni sledujeme. Na druhou stranu v nároďáku jsou hráči v jiné pozici než v klubu, kde se na ně třeba tolik nespoléhá jako na klíčové hráče. Tady mají důvěru trenérského štábu, ať už jde o Součka, nebo o Schicka," říká Komňacký.

Dílčí změny v sestavě ovšem očekává. "Myslím, že nějaká změna, i vzhledem ke zraněním, nastat musí. Hráči, kteří byli na hraně sestavy, teď potřebují dokázat, že do nároďáku patří a Jarda Šilhavý s nimi může počítat," netroufá si konkrétní změny bývalý trenér Jablonce či ruského Rostova odhadovat.

Sám by neměnil pozici brankáře, přestože Tomáš Vaclík inkasoval čtyři góly. V situacích byl víceméně nevinně. "Vaclík má u trenérů i mužstva takovou pozici, že by bylo brzo jej měnit. Švýcarsko zná, takže bych mu důvěru ještě dal. Pokud by tam šel jiný brankář a nevyšlo by to, mohlo by jej to odvařit na roky," myslí si Komňacký.

Během červnového srazu česká družina zvítězila v Praze nad Švýcarskem 2:1, od té doby ale nevyhrála a v posledních třech utkáních se nezmohla ani na gól. "Určitě si realizační tým vezme inspiraci z prvního zápasu, kdy jsme je porazili, ale bude to spíše o momentální formě a tam se bojím, že Švýcaři i s dopingem ze Španělska na tom budou lépe," předvídá Komňacký.

Vypadnutí ze skupiny tří účastníků mistrovství světa by ale jako blamáž nebral. "Nemůžeme to chápat jako dobrý výsledek, ale dostali jsme se do těžké skupiny a ze sestupu bych nic nevyvozoval. Když hrajeme ještě v posledním kole o to, že v elitní skupině můžeme zůstat, tak to svědčí o tom, že mužstvo v minulých zápasech ukázalo určitou kvalitu. Pořád ale budeme bráni jako ti, kteří o vyšší skupinu musí bojovat a nejsou v ní trvale," uzavřel vítěz české ligy s Baníkem.