Profesionální slušnost, nebo skutečný respekt? Southgate prý uznává sílu českého týmu

před 49 minutami

Když trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý v neděli sledoval přímo v dějišti los kvalifikace mistrovství Evropy 2020, uhádl spolu s předsedou FAČR Martinem Malíkem, že český tým dostane do skupiny Anglii. Nechtěl spekulovat, zda je výhodou, že národní celek začne v březnu právě na půdě výběru Albionu. Cítí však, že anglický kouč Gareth Southgate má z českého týmu respekt.

"Nesestavoval jsem si před losem žádnou svoji skupinu. Nicméně seděli jsme s panem Malíkem na losu vedle sebe, a když se losoval ten druhý koš a nemohli to tam rozbalit, tak jsme oba současně řekli: Czech republic. A ono to tak opravdu vylezlo," řekl dnes novinářům v Praze Šilhavý, jehož svěřenci se ve skupině dál utkají s Bulharskem, Černou Horou a Kosovem.

"Pokud si vzpomenu na ten první pocit při Anglii, byl pozitivní, byl jsem rád. Když se kouknete na další týmy z prvního koše, nešlo moc vybírat. Ale z hlediska atraktivity byla Anglie hodně nahoře," dodal kouč.

Jeho svěřenci vstoupí do kvalifikace v březnu v Anglii a následně mají volno, takže je čeká přípravný zápas. "Bylo by samozřejmě ideální, kdybychom v březnu hráli dva kvalifikační zápasy, ale pořadí zápasů jsme nemohli ovlivnit. To určovala UEFA. Musíme to brát jako fakt. Uvidíme až po zápase, zda bude výhoda začínat v Anglii," podotkl Šilhavý.

"Kdybychom hráli s jiným týmem a doma, ten tlak je na nás získat tři body. Takhle jedeme do Anglie a můžeme překvapit. Kdybychom to nezvládli, tak to žádný propadák není. Anglie je velký favorit, ale věřím, že budeme schopni je potrápit," doplnil Šilhavý.

Po losu se krátce bavil s anglickým koučem Southgatem. "Prohodili jsme spolu pár slov. Ptal jsem se ho, jestli budeme hrát ve Wembley. Říkal, že to není pravidlem, ale předpokládá, že když jsme jako druhý nejsilnější tým ve skupině, mělo by to připadnout do Wembley," uvedl Šilhavý.

"Už když jsme byli na konferenci po mistrovství světa, seděli jsme na workshopu vedle sebe. Působí velice skromně, pokorně, jeví se jako velice sympatický člověk. Respektuje nás, že jsme silný tým, samozřejmě nevím, nakolik to byla profesionální slušnost," usmál se Šilhavý.

Anglie na něj udělala dojem na mistrovství světa, kde došla do semifinále. "Tvoří se jim nová generace, která začala shodou okolností tady v Praze na jednadvacítkách 2015. Southgate byl navíc jejich trenér a několik hráčů dnes tvoří ten tým. Na mistrovství světa předváděli velmi dobrý fotbal. Tím, že jsou velmoc a mají teď silný tým, bude na ně jednoznačně tlak, aby jasně postoupili a z prvního místa," řekl Šilhavý.

Na Wembley má dobré vzpomínky, s národním týmem tam před deseti lety jako asistent trenéra Petra Rady remizoval 2:2. "Bylo to úžasné. První zápas Petra u kormidla a hned jsme hráli proti hráčům jako Ferdinand, Lampard, Beckham. Dvakrát jsme vedli, v 90. minutě jsme dostali na 2:2. Krásná vzpomínka a kdyby se to opakovalo, nezlobil bych se," usmál se.

Šilhavý nedovede odhadnout, kdo z dalších soupeřů je po Anglii největším favoritem. "Jsou to silní soupeři. Zatím sbíráme informace, bývalá Jugoslávie, zvlášť Kosovo z pátého koše je silné. Jde teď rapidně nahoru. Nechtěl bych hovořit, kdo je větším favoritem, když tam nebudu počítat Anglii. Pokud ale chceme postoupit, vybírat si nemůžeme," dodal.