Pro výhru jsme udělali málo, takhle to nejde, řekl naštvaný Ondrášek

Zatímco v předchozích třech zápasech za fotbalovou reprezentaci se útočníkovi Zdeňku Ondráškovi jako střídajícímu hráči velmi dařilo a v říjnové premiéře dokonce zajistil gólem výhru 2:1 nad Anglií, po prvním startu v základní sestavě na závěr evropské kvalifikace v Bulharsku nebyl spokojený.

Po nedělní prohře 0:1 v Sofii neskrýval velké zklamání, český tým hrál podle něj pouze po šestnáctku a pro vítězství neudělal dost.

"Ten zápas vypadal skoro jak s Kosovem, měli jsme balon a oni vstřelili z první šance gól. Hráli jsme jen po vápno, v šestnáctce jsme byli málo důrazní, měli jsme tam málo balonů. Takhle se góly těžko střílí. Když nejste hladoví po gólech, je to těžké. Po šestnáctku se hraje házená. Udělali jsme dnes pro to málo," řekl Ondrášek, jehož tým měl už po čtvrteční domácí výhře 2:1 nad Kosovem jistotu postupu.

Zklamaný byl i z vlastního výkonu. "Jedna polostřela za 80 minut, to je na útočníka strašně slabé. Jsem strašně zklamaný. Teď už mám víceméně dovolenou, takže se můžu zamyslet, odpočinout si a za chvíli zase začít pracovat, protože takhle to nejde," uvedl sebekriticky třicetiletý útočník, kterému s Dallasem už skončila sezona.

Nechtěl se vymlouvat na to, že zápasu v Sofii chyběla atmosféra, neboť se hrálo před prázdným stadionem kvůli disciplinárnímu trestu pro domácí asociaci za rasistické projevy fanoušků. V hledišti bylo jen několik stovek dětí, na které se postih nevztahoval, a 150 partnerů a hostů české reprezentace.

"Tohle je zápas reprezentace, na to, že nebyli fanoušci, se nemůžeme vůbec nějak vymlouvat. Samozřejmě je to škoda, ale bylo to pro oba týmy stejné. My tu měli některé fanoušky, jim patří velký dík, že přijeli až sem. Byli slyšet, i když jich nebylo tolik," podotkl Ondrášek.

Před zápasem nemyslel na to, že už Češi mají jistý postup na Euro. "To je strašně daleko, my jsme chtěli vyhrát. Pro sebe, pro fanoušky, pro celý realizační tým. Nic jiného jsme v hlavě neměli. Teď je los někdy koncem listopadu, ani nevím, jak to přesně je. Dozvěděl jsem se, že se to bude hrát po celé Evropě. Soustředil jsem se prostě na tento zápas," uvedl Ondrášek.

V dalších měsících ho čeká boj o nominaci na Euro. "Musím se připravit co nejlíp na sezonu. Když budu připraven a makat, věřím, že šance je. Už po Anglii jsem říkal, že jeden dva zápasy kariéru nedělají. Co bylo, to bylo. Bude se to hodnotit podle aktuální formy, rozhodující bude, jak bude člověk vypadat na jaře," řekl Ondrášek.