Překvapení nominace: absence Baráka. Ne vždy se choval správně, vysvětluje Šilhavý

Trenér Jaroslav Šilhavý do nominace fotbalové reprezentace na červnové zápasy na Faerských ostrovech a v Černé Hoře překvapivě nezařadil záložníka a jednoho z nejzkušenějších členů aktuálního kádru Antonína Baráka.

Absenci osmadvacetiletého ofenzivního středopolaře italské Fiorentiny, který má v národním celku na kontě 37 startů, vysvětlil kouč na tiskové konferenci tím, že se nechoval v týmu úplně správně. Dveře zpět do reprezentace ale Barák podle Šilhavého nemá zavřené.

"Není to ze zdravotních důvodů. S Tondou jsme několikrát mluvili na posledních srazech a říkali jsme si, které věci se nám nelíbily a které je třeba zlepšit. Chování v týmu z pohledu Tondy nebylo vždy úplně správné, takže to dospělo k takovému rozhodnutí, že jsme ho vynechali na nadcházející sraz," řekl Šilhavý novinářům k nominaci.

"Tým máme založený na soudržnosti. Prezentujeme se tím pořád, výsledky na mistrovství Evropy, kde jsme došli do čtvrtfinále, toho byly důkazem. Tým je pro nás nejvyšší hodnota. Z tohoto důvodu Tonda tentokrát není v nominaci," doplnil Šilhavý.

Nechtěl prozradit přesné důvody, proč Baráka, který se příští týden představí s Fioretinou v pražském finále Evropské konferenční ligy proti West Hamu, vynechal. "To bych nekomentoval. Máme interní pravidla s hráči, když s nimi máme pohovor. Nerad bych to odhaloval do médií," řekl trenér.

Podle manažera reprezentace Tomáše Pešíra nejsou důvodem Barákovy absence v nominaci sportovní výkony. "Není to otázka okamžitého rozhodnutí, diskutovali jsme to už před předešlými srazy. V týmu jsou nastavená jasná pravidla. U posledních rozhovorů jsem byl i já, pravidla z Tondovy strany nebyla stoprocentně dodržovaná. Není to o tom, jestli Tonda brání, nebo nebrání, sportovní stránka v jeho případě roli nehraje," podotkl Pešír.

Šilhavý připustil, že nešlo o snadné rozhodování. "Není to otázka minulého týdne, že Tondu nevezmeme a hotovo. Zvažovali jsme to. Ale nejen já, i ostatní kluci, kteří se podílejí na nominaci, jsme se shodli na tom, že takhle to cítíme. Proto jsme to tak udělali. Tomáš (Pešír) to probíral i s panem předsedou (FAČR Fouskem), měli jsme schůzku, vysvětlovali to a o všem ví. Zodpovědnost za konečnou nominaci je ale na mně," prohlásil Šilhavý.

Barák je podle počtu startů třetím nejzkušenějším hráčem reprezentace po kapitánovi Tomáši Součkovi a brankáři Tomáši Vaclíkovi. V březnu při výhře 3:1 nad Polskem v úvodu evropské kvalifikace nastoupil až jako střídající v 71. minutě, naopak v dalším duelu při bezbrankové remíze v Moldavsku nechyběl v základní sestavě.

"Tonda hraje dlouho v Serii A, to je určitě úctyhodné. Odehráli jsme poslední domácí zápas s těžkým soupeřem (Polskem) a tam jsme Tondovi vysvětlovali, že do toho jdeme s nějakým záměrem. V utkání nenastoupil od začátku a zápas jsme zvládli," řekl Šilhavý. "Výsledek nezáleží jenom na jednom hráči, ale na týmu. Co se týče sportovní stránky, bavili jsme se s Tondou na předchozích srazech, že s jeho zkušeností a kvalitou bychom předpokládali větší přenos pro tým," doplnil.

Autor osmi reprezentačních gólů se podle něj může do týmu vrátit. "Každý hráč má šanci svou nominaci ovlivnit svou formou a výkonem. Samozřejmě musí dodržovat týmová pravidla. Nikdo nemá dveře zavřené, ani Tonda," doplnil Šilhavý.