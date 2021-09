Česko - Ukrajina 0:1. Hosté opařili český tým, z první šance udeřil Kornijenko

Je za námi úvodní část zápasu. Do něj vstoupili aktivněji domácí, kteří si brzy vypracovali první šanci. V ní však selhal Stanislav Tecl, který i za pomoci hostujícího obránce trefil tyč. Další zajímavý okamžik přišel až ve 27. minutě a hned z toho byla první branka. Po centru z pravé strany mířil přesně pod břevno Viktor Kornijenko. Češi mohli odpovědět ve 37. minutě, avšak Sadílek si vylámal zuby na Bojkovi a Pešek již míč do sítě protlačit nedokázal. Ukrajinci si tak odnáší do kabin jednobrankový náskok.