Pozvánku dostal poprvé i Stronati. Šilhavý ho bere kvůli zdravotním problémům Hejdy

před 23 minutami

Stoper Baníku Ostrava Patrizio Stronati byl do reprezentace povolán poprvé. Má italského otce, ale od čtyř let žil s matkou v Hlučíně a prošel českými mládežnickými výběry.

Praha - Nominaci fotbalové reprezentace na zápasy na Slovensku a Ukrajině rozšíří stoper Baníku Ostrava Patrizio Stronati, který dostal pozvánku poprvé. Trenér Jaroslav Šilhavý ho povolal vzhledem ke zdravotním potížím Lukáše Hejdy. Bývalý mládežnický reprezentant se k týmu připojí ve středu. Informoval o tom Baník na sociálních sítích.

Třiadvacetiletý Stronati má italského otce, ale od čtyř let žil s matkou v Hlučíně. Zde také začínal s fotbalem a přes Brno a Karvinou se dostal do Baníku. V roce 2015 odešel do Austrie Vídeň, tam se však výrazněji neprosadil a po hostování v Mladé Boleslavi se vrátil do Ostravy.

V této sezoně patří k tahounům největšího překvapení ligy a i díky němu Baník inkasoval v 11 ligových zápasech jen osm branek. Za své výkony byl zařazen mezi reprezentační náhradníky.

Při první dodatečné nominaci se na něj ještě nedostalo, přednost dostal Ondřej Kúdela. Nakonec se ale Šilhavý rozhodl pro jistotu povolat dalšího stopera a ukázal právě na Stronatiho, který si ke startům za výběry do 19, 20 a 21 let může připsat i start za seniorskou reprezentaci.