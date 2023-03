Poláci jsou pro nás trochu nečitelní. Jasným cílem jsou ale tři body, burcuje Souček

Podle kapitána Tomáše Součka půjdou čeští fotbalisté do pátečního úvodního zápasu kvalifikace mistrovství Evropy proti Polsku s jasným cílem zvítězit. Osmadvacetiletý záložník West Hamu považuje první utkání skupiny vždy za obrovsky důležité, a to bez ohledu na to, že tentokrát změří síly dva hlavní favorité na postup.

Souček zároveň na tiskové konferenci připustil, že Poláci jsou vzhledem k novému trenérovi Fernandu Santosovi trochu nečitelní.

"Nikdy nevíte, jak se zápas bude vyvíjet. Jdeme do každého zápasu s cílem vyhrát, ale záleží vždy na spoustě okolností. Chceme zápas zvládnout maximálně, jak jen můžeme. Až po něm si můžeme říct, jestli jsme udělali všechno dobře, případně jestli tam byly chyby," uvedl Souček.

Jeho tým s Poláky rozehraje kvalifikační skupinu o účast na šampionátu v příštím roce v Německu. Podle předpokladů by Česko a Polsko měly zaujmout první dvě postupová místa. "První zápas je vždy ohromně důležitý, ať už je proti komukoliv. Vstup do kvalifikace je vždy důležitý a případně dodá sebevědomí do dalších bojů. Víme, že pro nás i pro Polsko je to jeden z těch papírově nejtěžších zápasů ve skupině. Musíme být maximálně připraveni od první minuty," uvedl Souček.

Poláky poprvé povede portugalský trenér Santos. "Je složitější vyčíst, jakým přesně budou hrát stylem. Je těžké rozluštit taktiku, protože jsme sice viděli, jak hráli posledně, ale teď mají nového trenéra. Mohou v tom pokračovat, nebo to změnit. Můžeme vycházet i z toho, že pan Santos vedl Portugalce (vloni) proti nám. Ale chceme se připravit hlavně na vlastní výkon a plnit naše vlastní pokyny," prohlásil Souček.

Uvítal, že v českému týmu je na startu kvalifikace šest nováčků. "Je to takové lehké občerstvení našeho týmu. Vždy je příjemné vidět mladé hráče, když se dostanou se do reprezentace po dobrých výkonech ve svých klubech. Zároveň když je na tréninku představovačka, je to trochu zábavy. Ale nejsou tady jen, aby byli nováčci, ale aby předvedli i něco na hřišti. Je nás tu 24 hráčů a každého potřebujeme. Doufám, že hodně pomohou," uvedl Souček.

Věří, že z West Hamu přijel v dobré formě. "Nehrál jsem jen dva nebo tři zápasy v základní sestavě v době, kdy hrajeme Premier League i poháry. Takže to neberu to tak, že jsem vypadl ze sestavy. Vytíženost mám dostatečnou a doufám, že takováhle bude dlouho pokračovat. Přijel jsem na sraz hodně sebevědomý. Hrajeme těžký zápas, chci týmu maximálně pomoci. Jen jako sebevědomý hráč mu může pomoci tak, jak chci," dodal Souček.