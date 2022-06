Kouba: Španělé nás vidí jako nejslabší tým skupiny. Vaclík už vstupuje mezi legendy

Brankář Petr Kouba, vicemistr Evropy 1996, strávil v galicijském klubu Deportivo La Coruňa tři ligové ročníky (1996/1997 a 1999-2001), španělský fotbal má tedy načtený. Český tým v utkání Ligy národů proti mistrům světa z roku 2010 ocenil, jeho následovník v brance Tomáš Vaclík prý už pomalu vstupuje mezi legendy.

Po remíze se Španělskem mezi fanoušky i v odborných kruzích panuje nadšení. Sdílíte ho rovněž?

Výsledek je výborný, Španělsko patří mezi mužstva světové extratřídy, uhrát s ním remízu je velice příjemné. Výkon byl rovněž velice kvalitní. Vycházím z toho, že hrajeme jiný fotbal než Španělé, oni mají své fotbalové zbraně, my jiné. Používáme odlišné prostředky jako tým i jako jednotliví hráči, jsou jinak vychovávaní. Našich zbraní jsme využili na maximum, byli jsme účelní a soupeři nepodlehli. Kluci zaslouží velkou pochvalu za to, co na hřišti odvedli.

Proč má však česká reprezentace při střetnutí se Španělskem vystupovat v pozici méně zdatného, proč se mu nemůže rovnat jako za vašich časů?

Vždyť jsme v elitní skupině Ligy národů, co víc ještě chceme! Jsem však realista, nejsme pokládaní za favority. Úroveň týmu se hodnotí podle výsledků, remíza se Španělskem není ostuda, pak se hodnotí způsob, jakým se k nim dostaneme. A pak jak využijeme možnosti, které máme.

Jaké tedy máme možnosti?

Plnění úkolů, dodržování taktiky. Je to náročný fotbal na běhání, není v něm lehkost ani technika, ale má to účel. K tomu rozbory, jak můžeme na soupeře vyzrát. Nemůžeme hrát fotbal, ke kterému nám chybějí hráči a návyky. Nejlepší týmy světa jsou schopny držet míč, to my tolik ne, hráči soupeře jsou lépe technicky vybavení, pracují v nějakých prostorech. To my nemáme, ale takový je stav věci. Kdyby se hrálo jedním stylem fotbalu, nebylo by to asi zajímavé.

A přednosti?

Nás provázela přímočarost, nebezpečnost při útocích, což bylo pro soupeře hodně nepříjemné. Když budou Španělé hodnotit utkání, musí si říct, to nebyl slabý protivník, že s námi měli co dělat. Vyrovnali až v konci utkání.

Španělský tisk hodně kritizuje své hráče, český tým však nijak nechválí. Znáte tamní prostředí, jak si to vysvětlujete?

Vidí nás jako nejslabší tým skupiny - a nejen oni. I proto ta nespokojenost. Jak říkám - mají jiný styl. Hodně dominují na míči, mají přes padesát procent držení, my ani ne třicet, to je podle nich úroveň hry. Předpoklad je jasný - když držíme míč, jsme lepší, nepustíme soupeře do hry, máme větší naději vyhrát. To je jejich pohled. Český fotbal není pro ně líbivý.

Třikrát šli čeští útočníci sami na brankáře, při prvním gólu dokonce ve dvou. Je to důsledek jejich kvality, či prostupnosti španělské obrany?

Španělští obránci hrají hodně vysoko, při ztrátě míče ho chtějí okamžitě získat zpátky a zase kontrolovat hru. Nasadit systém krátkých přihrávek a protivníka rozběhat. Někdy se to nepovede. Může přijít individuální chyba, kdy se jeden hráč zapomene při vysunutí ofsajdové lajny. Pak se stane, že stoper místo aby naši akci odcouval, risknul zákrok, míč minul a Kuchta mohl jít sám na bránu. Jsou to mezery v jinak kompaktním bránění, okénka nastanou.

Na španělskou branku vyslal český tým dvě střely, obě skončily v síti. Je brankář Simón tak kvalitní jako jeho předchůdci Casillas, Caňizares nebo De Gea?

S těmi góly nemohl nic dělat, utkání s námi nebude měřítko jeho brankářských kvalit. Byly nechytatelné. Jestliže chytá za španělský nároďák, tak to mluví samo za sebe. Nechte mu i čas. Vždyť teprve začíná. Všechny legendy, přidám k nim Zamoru, Iribara, Zubirarettu, vznikly na základě toho, že působily v týmu jako jednička deset patnáct let a něco s ním vyhrály. Osobnosti nevznikají ze dne na den. Musí si toto označení zasloužit. Simón má čas.

Jeho protějšek Tomáš Vaclík má za sebou 51 reprezentačních startů. Už je legenda?

Už je na té hranici. Dá se tvrdit, že za sebou zanechal výraznou stopu. Chybí ještě nějaký větší úspěch, umístnění na šampionátu. Čtvrtfinále Eura je ještě málo.

Líbil se vám proti Španělsku?

Líbil se mi. Ve dvou reflexivních zákrocích mančaft podržel, s góly také nemohl nic dělat. Před prvním úžasná práce mladíčka Gaviho, kdy to uklidil s přehledem na zadní, Vaclík navíc přes bránící hráče neviděl, byli obstřelení. Druhý gól hlavička do šibenice, na to brankář nemá nárok. Mně se líbí jeho klid, kterým působí na mužstvo, má respekt u hráčů i fanoušků, kteří ho mají rádi. To je nezpochybnitelné.

O výsledek se zasloužil útočník Jan Kuchta přihrávkou a gólem. Přitom při absenci Schicka všichni hořekovali, že v útoku to bude slabé. Jak ho vidíte?

Výborný útočník. Má formu, dává hezké branky, teď to potvrdil. Druhý gól to byla paráda. Těsně pod tím, co předvedl Schick na evropském šampionátu proti Skotsku. To je vysoká známka kvality při řešení gólové situace. Super, že máme dalšího takového útočníka. Nelze stavět ofenzivu na jednom hráči. Věřím, že se přidají i další.

Je podle vás dobře, že byla trenéru Šilhavému prodloužena smlouva?

Jenom to vítám. Atmosféra, která z áčka vyřazuje, je přesně to, jak by se měl národní tým prezentovat. Trenéři něco vymyslí, hráči to realizují, tak by to mělo být. To je ta pravá soudržnost. Vycítili ji i fanoušci a tým povzbuzují. Poznali, že hráči za nároďák makají, klidně řeknu za vlast. Pak jsou schopni odpustit i některé technické nedostatky. Akce, které navíc naši hráči předvedli, byly líbivé, diváci to ocenili. Mezi lidmi se o tom mluví a všechny to povzbuzuje.

Mnozí před dvojzápasem říkali, že budeme rádi za bod. Viděl jste to také tak skepticky?

To říkali jiní, já ne. Jsem spíš fanoušek a moc našemu týmu přeju. Před Španěly ve fanzoně, kam nás pozvali, jsem tipoval remízu 2:2. Přítomní mi to dosvědčí. V této fázi sezony, kdy mohou rychle odcházet nohy, ubývat síly i koncentrace, přichází většinou otevřenější fotbal. Proto můj tip 2:2, k tomu jsem přidal přání 2:1. Nebylo od něj daleko… Každý to vidí ale jinak, někdo černě, někdo víc optimisticky. Platí však ukázaná na hřišti.

Jediný úkol ve skupině A bylo udržet se v ní. Podaří se? Nebo může český výběr myslet i na víc?

Jsme stejně blízko a daleko jako před prvním zápasem. Čtyři body jsou dobrým vkladem, uvidí se, jestli se nám něco podaří přivézt z venku.