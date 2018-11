Pavlenka nechtěl vypadat jako blbec. Lewandowského ale tentokrát vychytal

před 1 hodinou

Zatímco v bundeslize dostal fotbalový brankář Jiří Pavlenka od Roberta Lewandowského ve dvou zápasech čtyři branky, v národním dresu polského kanonýra umlčel. V přípravném utkání v Gdaňsku dnes gólman Werderu Brémy vychytanou nulou přispěl k cenné výhře české reprezentace 1:0.

"Na Lewandowského nemám z Brém zrovna dobré vzpomínky. Ale dnes to vyšlo, poprvé jsem od něj nedostal gól. Ale jsem hlavně rád, že jsme to zvládli jako tým," řekl Pavlenka novinářům.

Zejména ve druhé půli si hodně zachytal a několikrát i právě proti obávanému kanonýrovi Bayernu Mnichov. V poslední minutě mu vyrazil i střelu z přímého kopu. "To byl asi nejtěžší zákrok. Bylo to těsně před koncem, tak bylo důležité to chytit. Tušil jsem, že to dá přes zeď, ale nemohl jsem tam jít dřív, protože kdyby to dal na mojí stranu, tak bych vypadal jako blbec," líčil šestadvacetiletý gólman.

Jednou mu proti Lewandowskému pomohlo i štěstí, protože před hvězdným útočníkem už byla jen prázdná branka, ale míč mu odskočil na drnu. "Pomohl nám těžký terén. Byl to soupeř navíc pro oba týmy. Bylo to nerovné. I já s tím měl problémy," řekl Pavlenka. "Myslel jsem si, že míč odkopne Čelda (Čelůstka), ale když jsem viděl, jak mu to proskočilo mezi nohama, tak jsem se už jen modlil, aby to samé se stalo Lewandowskému. A naštěstí se tak stalo," dodal.

Svým výkonem ještě více zamotal hlavu trenérům, kteří budou muset v konkurenci Pavlenky, Tomáše Koubka a Tomáše Vaclíka vybrat jedničku pro kvalifikaci. "Takhle to neřeším, ještě je dlouhá cesta. Když do brány půjdu, tak budu dělat maximum. A když nepůjdu, budu podporovat kluky," řekl Pavlenka.

Nyní se soustředí jen na to, aby český tým zopakoval podobný výkon i v pondělním duelu Ligy národů se Slovenskem v Praze. "Každý takový výsledek je pro nás velmi dobrý kvůli sebevědomí. Byli jsme pod velkým tlakem. Po změně trenéra se změnila atmosféra a komunikace. Jde to nahoru. Teď to ještě potvrdit proti Slovensku. Já týmu vždy věřil, tým má svou kvalitu, jen to musíme potvrzovat," dodal.