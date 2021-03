Panenka, Dubovský a nyní Souček. Českému záložníkovi stačilo na hattrick dvacet minut

Fotbalista Tomáš Souček byl po svém premiérovém hattricku v národním týmu nadšený a po výhře 6:2 proti Estonsku připustil, že na povedený úvodní zápas kvalifikace mistrovství světa bude hodně dlouho vzpomínat.

Šestadvacetiletý středopolař West Hamu a čerstvý vítěz ankety o nejlepšího tuzemského hráče roku vstřelil tři góly v jednom utkání jako první český reprezentant od září 2009, kdy se stejný kousek povedl Milanu Barošovi při vítězství 7:0 nad San Marinem.

"Jsem strašně rád, že jsem mohl pomoci týmu a že jsem mohl dát hattrick v reprezentaci. Je to skvělé. Děkuju klukům, že mi to tak krásně připravili. Každého gólu si strašně vážím. Nikdy na to nezapomenu," řekl Souček v nahrávce pro média od FAČR.

Tři góly v kvalifikačním utkání dal jako třetí český nebo československý záložník v historii, před ním to dokázali legendární Antonín Panenka a Peter Dubovský. Součkovi v polském Lublinu, kde se utkání hrálo kvůli zpřísnění koronavirových pravidel v Estonsku, stačilo k hattricku necelých 20 minut. Prosadil se mezi 32. a 48. minutou.

"Při prvním gólu už poněkolikáté zafungovala spolupráce se Sampim (Janktem), při druhé brance se mi konečně povedla střela z dálky a za tu třetí děkuji Kadeřovi (Kadeřábkovi), že mi nahrál. Šel sám na gólmana, klidně mohl střílet, ale ukázal týmovost a připravil mi hattrick," citoval web FAČR Součka.

Hattrickem podtrhl povedený týden, v úterý totiž obhájil vítězství v anketě o českého fotbalistu roku. "Jsem rád, že Suk je takhle nažhavený, že mu to tak parádně vyšlo. Potvrdil výkony z Premier League. Tři góly jako defenzivní záložník, to se jen tak nevidí proti kterémukoliv soupeři. Potvrdil i vítězství v anketě Fotbalista roku. Věřím, že bude takové výkony předvádět dál a bude jedním z tahounů za postupem na mistrovství světa," uvedl Šilhavý na tiskové konferenci.

Souček byl rád, že český tým proti Estoncům dobře zareagoval na úvodní inkasovaný gól. "Bylo to nepříjemné. První gól jsme chtěli vstřelit my, nicméně jsem věděl, že kvalita je na naší straně. Možná nám to naopak pomohlo, do poločasu jsme dali čtyři rychlé góly a zaslouženě jsme vyhráli takovým rozdílem," řekl Souček.

Český celek se ideálně naladil na sobotní domácí utkání s favoritem skupiny Belgií. "Hodnotím to velmi kladně. Šlo o první zápas, ten je vždy podstatný. Je to takový klíč do dalších zápasů. Nyní máme tři dny času připravit se na Belgii. Moc se na to těšíme. Bude to asi největší a nejdůležitější zápas kvalifikace. Věřím, že máme tým na to je porazit," dodal Souček.