Ohromný výsledek, jásal Bale. Wales se namakaným Čechům vyrovnal díky srdci a touze

Fotbalisté Walesu ukázali podle kapitána Garetha Balea v úterním utkání kvalifikace MS proti české reprezentaci srdce a touhu. Díky tomu slavili vítězství 1:0.

Velšané načali skupinu E prohrou 1:3 v Belgii, další ztrátu ale nepřipustili. Jediný gól proti Česku vsítil v 81. minutě hlavou Daniel James po Baleově centru.

"Vítězství jsme potřebovali. Soustředili jsme se, drželi se taktiky a vyhráli. Je to ohromný výsledek," jásal Bale.

"Proti Belgii jsme nezačali nejlépe, takže bylo mimořádně důležité zvítězit. Ukázali jsme hodně srdce a touhy, abychom se vyrovnali fyzicky hodně vybavenému mužstvu," rozplýval se křídelník Tottenhamu.

Ocenil také trenéra Roba Page, který v roli hlavního kouče zastupuje Ryana Giggse. Hráčská legenda Manchesteru United schází od listopadového obvinění z napadení.

"Pagey nás udržoval soustředěné navzdory tomu, co vše se mimo hřiště děje," chválil jednatřicetiletý Bale. Wales den před utkáním vyřadil z týmu trojici hráčů za porušení interních pravidel.

Page byl na hráče hrdý. "Byl to náročný týden, protože jsme nejprve hráli s Belgií a přípravu s Mexikem, dvěma týmy z top světové desítky, a pak s Českem. Odejít se třemi body a navíc s výhrou nad Mexikem je po prohře v Belgii skvělý návrat. Na hráče bych nemohl být pyšnější," prohlásil Page.

"Ryan dal něco do pohybu, když se před pár lety ujal týmu, a my jsme jen udrželi kola v chodu, za což si hráči zaslouží uznání. Na výkon, který jsme předvedli, jsme hrdí. Nebyl to náš nejlepší výkon, ale někdy musíte najít cestu k vítězství, která nemusí být hezká," konstatoval někdejší obránce.

Se vstupem do kvalifikace je spokojený. "Na začátku jsme byli lační po čtyřech bodech. Tři ale jednoznačně bereme," řekl Page. Dalšími soupeři ve skupině jsou Bělorusko a Estonsko.

Kouče nadchla vítězná akce. "Byl to úžasný gól a hlavička. DJ si zaslouží všechnu chválu, které se mu dostane," chválil Page autora vítězné branky Jamese.

Ve druhé minutě nastavení mohl vyrovnat Ondřej Čelůstka, ale zblízka trefil jen bránícího protihráče. "Je to stejně důležité jako gól. Právě tímhle se obránci pyšní. Někdy se musíte do rány vrhnout. Joe Rodon předvedl skvělý blok," líčil nadšeně Page.