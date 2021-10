Reprezentaci opustili Holeš, Mandous a Barák. Národní tým poprvé doplní Bucha

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý musel udělat před pondělním utkáním kvalifikace mistrovství světa proti Bělorusku tři změny v nominaci.

Tým po páteční domácí remíze 2:2 s Walesem opustili zraněný defenzivní univerzál Tomáš Holeš, potrestaný záložník Antonín Barák a z osobních důvodů brankář Aleš Mandous. Nahradili je středopolaři David Pavelka s nováčkem Pavlem Buchou a gólman Filip Nguyen.

Slávista Holeš kvůli problémům s lýtkem scházel už v pátečním utkání s Walesem. "V sobotu se po konzultaci s lékařským štábem od týmu odpojil," uvedla reprezentace na webu FAČR.

Další slávista brankář Mandous opustil národní mužstvo kvůli nespecifikovaným osobním důvodům. Záložník italské Verony Barák dostal v utkání s Walesem druhou žlutou kartu v kvalifikaci, která znamená jednozápasový trest.

Premiérovou pozvánku do národního A-týmu si vysloužil plzeňský Bucha. Třiadvacetiletý střední záložník patřil do březnového mistrovství Evropy ještě do kádru reprezentační jednadvacítky.

Největší zkušenosti z dodatečně nominované trojice má sparťan Pavelka. Třicetiletý defenzivní záložník na začátku angažmá trenéra Šilhavého patřil k hlavním tahounům mužstva, od března ale za národní celek nehrál. V reprezentaci má na kontě 23 startů a jeden gól. Devětadvacetiletý brankář Slovácka Nguyen už byl několikrát povolán, na premiérový start za český tým ale stále čeká.

Všichni tři dodatečně nominovaní se už během dneška připojí k mužstvu. Tým odcestuje k utkání s Běloruskem v neděli dopoledne. Kvůli sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se bude hrát na neutrální půdě v ruské Kazani.