Obrovské zklamání, špatný zápas, nehledal Šilhavý výmluvy po ztrátě v Moldavsku

Perfektní vstup do kvalifikace, jenže pak selhání v dalším utkání. Čeští fotbalisté po výhře 3:1 nad Polskem uhráli v bojích o postup na Euro 2024 jen remízu 0:0 se slabým Moldavskem, navíc po nedobrém výkonu. "Cítíme obrovské zklamání. Odehráli jsme tu špatný zápas, proto vezeme jen jeden bod," nezastíral kouč Jaroslav Šilhavý.

Přitom po pátečním představení v Edenu proti Lewandowskému a spol. se čekalo, že se Češi svezou na vlně euforie.

"Poté, co jsme s Poláky zahráli skvělý zápas a udělali tři body, jsme očekávali, že to tady potvrdíme a budeme mít šest bodů," souhlasil Šilhavý. "Je to veliká škoda a velká chyba," doplnil.

Jeho celek se nemohl dostat do tempa, čtvrtý nejhorší tým Evropy podle rankingu FIFA nedokázal přehrát.

"Pomalu jsme šli k balonu, málo pohybu. Za celý první poločas jsme si až na tu velkou šanci Tomáše Součka nic nevytvořili," krčil rameny Šilhavý.

"Moje neproměněná šance mě mrzí," klopil zrak kapitán mužstva, který se před přestávkou zjevil na malém vápně, ale míč umístil jen na břevno. "Předtím byl o centimetry ofsajd" připomněl ještě neuznaný gól.

Po změně stran se výkon o něco zvedl, nic platné to však hostům nebylo. "Druhý poločas jsme stupňovali tlak, dostávali se do vápna, ale šancí jsme nevytvořili moc. V ofenzivě jsme byli úplně jaloví," mrzelo Šilhavého.

"Chyběla kvalita centrů ze stran," pojmenoval jeden z problémů.

Dalším byl katastrofální stav trávníku na stadionu v Kišiněvě. "Terén byl těžký, ale s tím si musíme poradit. Velký tým si musí poradit s každou takovou zákeřností," sympaticky nehledal výmluvy Souček.

"Proti takovému soupeři je potřeba si vytvořit daleko víc šancí a nějaký gól dát. Výkon nebyl dobrý," věděl i muž s páskou na dresu.

"Proti Polsku jsme hráli skvěle, tyhle zápasy, ve kterých hrajeme do plných, musíme zvládnout. Dnes jsme si s tím neporadili," litoval.

Celkově však zas tak nespokojený s úvodním dvojbojem kvalifikace nebyl. "Před začátkem jsme věděli, že chceme šest bodů, ale ty čtyři nejsou vůbec špatné," hodnotil uplynulé dny Souček.

"Po prvním zápase s Polskem jsme ale chtěli šest, teď to mrzí," vrátil se k nečekané ztrátě.