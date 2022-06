O tom jsem ani nesnil. Ukázali jsme ten český charakter, řekl kouč Šilhavý

Trenér Jaroslav Šilhavý připustil, že ani nesnil o tom, že čeští fotbalisté budou mít po úvodních dvou zápasech skupiny A2 Ligy národů na kontě čtyři body a bude jim patřit druhé místo v tabulce jen o skóre za vedoucím Portugalskem.

Mrzelo ho, že jeho svěřenci v posledních minutách přišli o domácí vítězství nad favorizovaným Španělskem, remízu 2:2 s trojnásobnými mistry Evropy ale i tak bral jako skvělý úspěch.

"Inkasovali jsme v posledních sekundách gól, trochu zklamání v nás je. Je divné, že jsme zklamaní po remíze se Španělskem. To hovoří samo za sebe. Kluci zaslouží velký dík, protože ukázali velký charakter. Co jsme si řekli, to splnili do puntíku. Odehráli skvělý zápas," řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci navázali na čtvrteční výkon a výhru 2:1 nad Švýcarskem v úvodním duelu skupiny. Elitní úroveň A Ligy národů přitom hrají reprezentanti po předloňském postupu poprvé.

"Že po dvou zápasech v této nejvyšší skupině budeme mít čtyři body, to jsem si ani ve snu nemyslel. Pro nás je úspěch už to, že jsme tam postoupili. Když se zápasy s těmito giganty blížily, samozřejmě nějaké obavy tam trochu byly," poznamenal Šilhavý.

"Ale hráčům říkáme: žádný strach, jdeme do toho. I přes spoustu absencí, které v tomhle termínu máme, jsme dokázali zabojovat a ukázat ten český charakter," pochvaloval si Šilhavý, jemuž v červnovém termínu chybí téměř patnáctka hráčů včetně klíčového útočníka Patrika Schicka.

I vzhledem k absencím řadil výkon proti Španělsku hodně vysoko. "Těžko říct, jestli to byl nejpovedenější zápas (pod mým vedením). Vyhráli jsme tu s Anglií, s Belgií jsme remizovali, byli jsme na Euru. Favoritem bylo jednoznačně Španělsko, taky to dokazovalo. Ale my jsme perfektně bránili a čekali na brejk, který se nám dvakrát podařil," řekl Šilhavý.

"Kdybychom vyhráli, asi bychom si ten zápas dali někam úplně nahoru. Ale tím, že jsme na konci dostali gól, tak zápas zůstane někde mezi těmi s Anglií, Belgií, Chorvatskem či Skotskem," přemítal Šilhavý, který vede reprezentaci od podzimu 2018.

Český celek čekají v červnu ještě dva zápasy. Ve čtvrtek nastoupí v Portugalsku a příští neděli ho čeká odveta ve Španělsku. "Není to úplně jednoduché v tomhle termínu, navíc čtyři zápasy. Když jsem se rok dopředu dozvěděl, že to takhle bude, tak jsem měl bezesné noci. Tím, že máme čtyři body, nechci říct, že máme hotovo, ale určitě to bude vzpruha a motivace do dalších dvou zápasů, které nás čekají. Když budeme hrát v Portugalsku a Španělsku takhle, netvrdím, že vyhrajeme, ale i ten výkon je důležitý," řekl Šilhavý.

Už v první půli museli kvůli zranění střídat obránce Jaroslav Zelený a po něm také křídelník Jakub Jankto, který ho nahradil.

"Kuba má silného koňara, uvidíme, jak to bude zítra. Jarda Zelený dostal do hlavy a byl otřesený. Doktoři mi řekli, že by měl být v pořádku. Pokud by byli oba mimo hru, museli bychom se domluvit, jestli někoho povoláme nebo ne," dodal Šilhavý, s nímž vedení asociace na začátku května prodloužilo smlouvu, byť reprezentace nepostoupila na podzimní mistrovství světa.