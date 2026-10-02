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Sport

Nevídané. Češi nebyli nikdy v historii takovým outsiderem

ČTK
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Čeští fotbaloví reprezentanti možná ještě nikdy v historii nebyli pro sázkové kanceláře tak obrovským outsiderem jako před sobotním utkáním Ligy národů v Oviedu proti Španělsku.

Morgan Rogers a Michal Sadílek v zápase Česko - Anglie v Lize národů
Morgan Rogers a Michal Sadílek v zápase Česko - Anglie v Lize národůFoto: Reuters
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Zatímco na domácí mistry světa a Evropy lze tipovat za 1,06:1, kurz na triumf výběru trenéra Santiho Denii se den před zápasem vyšplhal u některých společností až na 41:1.

Jakýkoli bodový zisk českého týmu by byl pro bookmakery naprostou senzací. Když sázkové kanceláře utkání vypsaly, pohybovaly se kurzy na triumf Španělů mezi 1,2:1 až 1,25:1, s blížícím se výkopem ale strmě klesají. Tipsport dokonce ve své nabídce už ani nemá variantu neprohry favorita, což se obvykle stává pouze v zápasech proti trpaslíkům, jako jsou Andorra či San Marino.

"Asi to není dobrá vizitka našeho fotbalu, protože třeba pro zápas Španělska s Chorvatskem jsme kurz na neprohru Španělů v nabídce měli," uvedl v tiskové zprávě bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Pokud by český tým v Oviedu senzačně zvítězil, přišel by si u největší tuzemské sázkové společnosti úspěšný tipující až jednačtyřicetinásobek vkladu. U Fortuny je kurz na hostující celek vedený španělským koučem Deniou přece jen trochu nižší, aktuálně 35:1. U obou společností sází na Španělsko přes 99 procent klientů.

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"Španělsko je aktuálně někde jinde, což potvrdilo i proti kvalitnímu Chorvatsku. O vítězství Španělska nikdo soudný nepochybuje, jedinou neznámou je konečný rozdíl ve skóre a chuť domácích útočit. Utkání ve Španělsku pro nás nebude reálným měřítkem, cílem bude uhrát především důstojný výsledek," uvedl expert Fortuny Roman Kovařík.

Zápas v Oviedu začne v sobotu ve 20:45. Španělé v základní době či prodloužení neprohráli rekordních 40 zápasů po sobě a zvítězili v obou úvodních duelech Ligy národů. Český tým naopak ve skupině A3 podlehl doma Chorvatsku i Anglii.

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