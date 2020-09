Neváhal jsem ani minutu, popsal Hubník nečekaný comeback. Skoty už jednou skolil

Přestože v roce 2016 po evropském šampionátu ukončil kariéru v národním týmu, po čtyřech letech se fotbalista Roman Hubník nečekaně do české reprezentace vrátil vypomoci na jedno utkání.

Šestatřicetiletý stoper povede v pondělním zápase Ligy národů v Olomouci proti Skotsku jako kapitán nově složený tým, který musel nahradit původní výběr, v němž se objevil koronavirus. Před 10 lety Hubník proti stejnému soupeři jedinou brankou zařídil domácí výhru v evropské kvalifikaci a teď by to rád na Hané zopakoval.

"V pátek by mě vůbec nenapadlo, že v sobotu večer budu na srazu nároďáku. Před čtyřmi lety jsem reprezentační kariéru ukončil. Ale doba je taková, že nic není nemožné," řekl Hubník.

"Bylo to pro mě velice rychlé, ale příjemné překvapení. Samozřejmě jsem toho rád využil, protože jsem doma. Neváhal jsem ani minutu. I když mám nějaký věk, rád jsem nabídku přijal. Pokud budu moci, rád pomůžu," dodal.

V nově vytvořeném výběru zastupujícího trenéra Davida Holoubka se coby jednoznačně nejzkušenější hráč stane kapitánem. Z improvizované sestavy jako jediný dokázal v národním A-týmu skórovat a spolu se slávistou Stanislavem Teclem mají jako jediní na kontě reprezentační start.

"Zatím nebyl čas se pídit, kdo hraje a kdo nehraje. Čekali jsme na výsledky testů na koronavirus, naštěstí všechny byly negativní. Za dva dny složit takový tým, to klobouk dolů před realizačním týmem, trenérem a kluky," uvedl Hubník.

"Ten čas je moc krátký, ale věřím že i v časovém presu nám trenéři dokážou o soupeři předat hodně informací. Věřím v to, že zítra ty informace si každý hráč vezme s sebou a na place dá maximum. Věřím, že to zvládneme," dodal Hubník, který se před sezonou vrátil z Plzně do Olomouce.

V reprezentaci dal za 29 zápasů tři góly a jedním z nich shodou okolností před necelými 10 lety zařídil v Praze kvalifikační výhru 1:0 nad Skotskem.

"Na tenhle zápas, který mi vyšel, jsem samozřejmě myslel. Vyhráli jsme 1:0, vstřelil jsem branku, bylo to velmi důležité, protože jsme poté postoupili na mistrovství Evropy. Já těch gólů moc nedal. Myslím si, že to určitě byl můj nejdůležitější gól v reprezentační kariéře," řekl Hubník.

Je přesvědčen, že i improvizovaný tým má na to, aby Skotsko v pondělí obral o body. "Co bude zítra? Byl bych rád, kdybych to mohl zopakovat, po 10 letech by výsledek 1:0 nemusel být špatný. Věřím, že jsme nepřijeli zápas jen odehrát, ale že jsme schopni zítra večer něco udělat, zejména dobrý výsledek," řekl účastník evropských šampionátů z let 2012 a 2016.

Spolu s ním jsou v nově vytvořeném reprezentačním výběru další čtyři hráči Sigmy. "Za tak krátký čas složit třiadvacetičlenný tým nebylo úplně snadné. Bylo i trošku logické, že více hráčů bude z Moravy, než aby všichni dojížděli z Čech, případně ze zahraničí. V tomhle případě to bylo nejlepší řešení," doplnil Hubník.