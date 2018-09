Neposunuli jsme se ani o milimetr. Nároďák už je každému ukradený, zlobí se Vízek

před 21 minutami

Ještě druhý den po blamáži v Rusku (1:5) se v Ladislavu Vízkovi vařila krev. "Je to nejhorší období, jaké jsem kdy zažil," čílí se olympijský vítěz z roku 1980.

Praha - S Karlem Jarolímem ho pojí přátelské vztahy, přesto Ladislav Vízek přijal zprávu o koučové konci u reprezentace s pochopením. "Karel není špatný trenér, ale nějak se mu to nepovedlo. Za ty dva roky se reprezentace bohužel neposunula ani o milimetr, spíš to šlo všechno dolů," říká Vízek.

Ovšem minimálně stejnou odpovědnost prý nese manažer Jaromír Šeterle, který po utkání v Rusku ve funkci generálního manažera A-týmu také skončil.

"Ten mě pil krev nejvíc," zlobí se bývalý internacionál. "Na Strahově pobíral nehorázný plat, kromě áčka měl na starosti ještě jednadvacítku. Ta vypadla, áčko je zoufalé. A měl takové peníze, že se o tom stydím mluvit. Karel se tam alespoň nehnal, byl oslovený a pod tlakem odešel sám," naráží Vízek na fakt, že Šeterleho výplata za obě funkce se blížila 300 000 korunám měsíčně.

Působení Šeterleho u národního týmu je podle Vízka ukázkou klientelismu, kterým je vedení fotbalové federace prorostlé. "Takhle to tam nahoře, na Strahově chodí, takhle si to tam dělají jeden pro druhého. Fotbal nejde dobrým směrem. Je to nejhorší období, jaké jsem zažil. A pozor, trvá to dva roky," dodává člen Klubu ligových kanonýrů.

A připomíná nucený odchod Michala Bílka, který byl odejit rok poté, co český tým dotáhl do čtvrtfinále mistrovství Evropy 2012. "Michal byl odvařený médii. Ten nevycházel ven, jak se styděl. A vidíte, jakou nyní zažívá satisfakci."

Pro Vízka by byl ideálním řešením Ivan Hašek, jenže jeho angažmá je krajně nepravděpodobné. "Vedení federace obsazuje důležité funkce velmi podivně. Podívejte se na Pepu Chovance - je šéfem rozhodčích, což nikdy nedělal. A zrovna jeho bych si teď možná i dokázal představit jako trenéra národního týmu, autoritativní člověk jako on by měl větší šanci dát ten ansámbl dohromady," zamyslí se.

Ze současného stavu fotbalu je zničený. Vadí mu, že fanoušci reprezentaci už tolik neřeší, špatnými výsledky se netrápí. Národní tým začíná být většině lidí ukradený. Český fotbal vedený Romanem Berbrem ztrácí poslední zbytky kreditu.

"Teď jde jen o to, aby ještě na Karlově mostě nepotkali Stramaccioniho a nedali to jemu. Ten fantom je prý ještě v Praze, tuhle ho viděli na Karláku. Berbr napsal, že má svůj plán B, tak jen aby něco na svazu neprovedli," usměje se Vízek, ale vzápětí se vrátí do nasupené polohy. "Já už si z toho taky dělám legraci, ale přitom je to hrozně tvrdý…"