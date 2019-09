Nemáme se za co stydět, překvapil Bořil. Podle něj nehráli Češi v Kosovu špatně

před 2 hodinami

Přestože čeští fotbalisté podlehli v evropské kvalifikaci domácímu Kosovu 1:2, podle obránce Jana Bořila neodehráli špatný zápas a nemají se za co stydět.

Slávistický levý bek nastoupil v reprezentaci po roce, svou nepovedenou sérii ale nevylepšil. Prohrál pátý z posledních šesti duelů národního týmu, do kterých zasáhl.

"Nemáme tři body, ale myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Nemyslím, že bychom se měli dnes za něco stydět. Bylo to nahoru dolů, my měli víc vyložených příležitostí dát gól. Bohužel jsme je neproměnili a soupeř nás potrestal. Dostali jsme dva hloupé, smolné góly," řekl Bořil.

Český celek v Prištině vedl 1:0 od 16. minuty a trefy Patrika Schicka, hned za čtyři minuty ale srovnal Vedat Muriqi a v 66. minutě dokonal obrat Mërgim Vojvoda po nakrátko rozehraném rohu.

"Nezachytili jsme to. Tohle si musíme pohlídat, z toho nesmíme dostat gól. Byl tam náběh z vápna, nevím, kdo ho měl hlídat. Je to chyba nás všech," poznamenal Bořil.

Odmítl, že by se na výkonu národního týmu podepsalo místy až nepřátelské prostředí a vyhrocená atmosféra na stadionu. "Věděli jsme, že tu bude bouřlivá atmosféra, na to jsme se připravili. Je to dobře. Kdyby přišla třeba jen tisícovka diváků, asi by to nebyl moc dobrý fotbal. Takhle to bylo nahoru dolů," řekl Bořil.

"Určitě nás to nepoznamenalo, každý je na to zvyklý," dodal osmadvacetiletý obránce, který nedávno Slavii gólem pomohl k postupu do základní skupiny Ligy mistrů.

V reprezentaci Bořil nastoupil poprvé od loňského září a debaklu 1:5 v přípravě v Rusku, po kterém skončil předešlý trenér Karel Jarolím. S národním celkem prohrál slávistický bek pět z posledních šesti utkání, do nichž zasáhl, a posledních pět coby člen základní sestavy.

V Prištině smolnou bilanci nevylepšil, byť rozjel akci před českým gólem. "Sám za tu porážku prostě nemůžu, za to můžeme všichni. Kdybychom dali další gól, tak jsme vyhráli. To Rusko bych sem už netahal," podotkl Bořil.

Český celek se propadl po polovině kvalifikace na nepostupové třetí místo ve skupině o dva body za Kosovo. V dalším duelu se představí v úterý v Černé Hoře.

"Vždy je komplikace, když se prohraje. Chtěli jsme tady získat minimálně bod, nejlépe vyhrát, aby nás Kosovo nepřeskočilo. To se nepodařilo, musíme se z toho oklepat a jít dál. Vyhodnotíme si to a v Černé Hoře musíme každopádně bodovat naplno," dodal.