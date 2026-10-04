Nejsme zvyklí na takové problémy, Česko čeká zářná budoucnost, smekl De la Fuente

Trenér španělských fotbalistů Luis de la Fuente po vítězství 3:1 ve třetím kole Ligy národů vyzdvihl výkon českého týmu. Pětašedesátiletý kouč úřadujících mistrů světa i Evropy připustil, že jeho svěřenci v druhém poločase čelili takovým problémům, na které nejsou zvyklí.
Českému celku De la Fuente připisuje zářnou budoucnost, je přesvědčen, že pod vedením jeho krajana Santiho Denii se bude dál zlepšovat. Řekl to na tiskové konferenci.
Španělé sice v Oviedu nakonec potvrdili roli favorita a protáhli rekordní neporazitelnost v základní době či prodloužení na 41 utkání, po změně stran ale málem proti Čechům ztratili dvoubrankový náskok. Od inkasování vyrovnávacího gólu zachránil v 79. minutě lídra žebříčku reprezentací útočný faul Lukáše Červa.
"Okamžiky, jako je ten dnešní, nám dávají reálný pohled na mezinárodní fotbal. Abyste vyhrávali, musíte se přiblížit dokonalosti. Jakékoliv zaváhání nebo ztráta koncentrace vás mohou stát inkasované góly, a tím pádem i zápasy. To nám připomíná, že se musíme neustále zlepšovat," řekl De la Fuente.
"Máme za sebou 41 zápasů bez prohry, statistiky jsou působivé. Přesto nejsme úplně spokojení, protože byly chvíle, kdy jsme se opravdu trápili a čelili problémům. To je něco, na co nejsme zvyklí. Když má svůj den, může vás potrápit jakýkoliv soupeř," poznamenal kouč, který v létě dovedl španělskou reprezentaci ke zlatu na světovém šampionátu v Severní Americe.
Český celek na něj udělal dojem. "Myslím, že zvlášť druhý poločas byl velmi těžký, soupeř ho odehrál velice dobře. V obraně na nás hodně tlačili, měli jsme problémy s rozehráváním míče z vlastní poloviny, s udržením plynulosti při rozehrávce. Viděl jsem proti nám stát velmi agresivní tým, velmi solidní i v obraně," uvedl De la Fuente.
"To, co se nám dnes nepovedlo, nebylo způsobeno žádnými našimi nedostatky. Ale spíše tím, že jsme čelili velice dobře trénovanému soupeři, který se hodně zlepšuje a který bude v budoucnu určitě ještě lepší. České mužstvo čeká zářná budoucnost. Jsem za to rád, protože má dva fantastické trenéry. Těší mě, když se Santimu a (asistentu trenéra) Pablovi (Amovi) daří," řekl De la Fuente na adresu krajanů a bývalých dlouholetých spolupracovníků u španělských reprezentací.
Mistři světa v druhém poločase zřejmě doplatili i na prostřídání sestavy, hvězdný útočník Lamine Yamal odehrál jen úvodní dějství.
"Musíme myslet na výsledky, potřebujeme vyhrávat. Zároveň ale hodně dbáme o zdraví hráčů. Nikdo z nich neodehrál během tohoto srazu celé tři zápasy, je nutné je prostřídat. Končili jsme zápas v sestavě s jediným hráčem, který nastoupil ve finále mistrovství světa, přesto jde o mužstvo, které vzbuzuje velké ambice. Sladit výkonnost se zdravím je docela výzva," doplnil De la Fuente.
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