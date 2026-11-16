Nejslabší výkon, řekl Poborský. Španělský fotbal podle něj nikdy nebudeme schopní hrát

Podle bývalého reprezentanta Karla Poborského podali čeští fotbalisté v Chorvatsku nejslabší výkon pod vedením trenéra Santiho Denii. Po šesté prohře (1:2) ze šesti zápasů se vystoupení národního týmu v elitní skupině Ligy národů musí hodnotit negativně, uvedl Poborský ve studiu ČT sport.
Vicemistr Evropy z roku 1996 a držitel bronzu z Eura 2004 čekal v této fázi od reprezentace větší kompaktnost.
Národní tým prohrál všechny zápasy pod vedením španělského kouče Denii a prodloužil rekordní sérii porážek na sedm utkání. Delší výsledkovou krizi nezažila reprezentace ani v samostatné historii, ani v éře Československa.
„V Chorvatsku za mě asi nejslabší výkon pod Deniou. Šest zápasů, šest proher. Musíme to hodnotit negativně. Jedna střela na bránu, sice z ní byl gól, ale jen jedna vlastně za dva poslední zápasy. Moc pozitiv jsem tam neviděl,“ řekl Poborský.
Ve skupině se Španělskem a Anglií mělo být Chorvatsko nejpřijatelnějším soupeřem. „Dneska už jsem čekal větší kompaktnost, že už to bude mít nějakou tvář. Ale i s těmi nováčky to tam těžko očekávat. Myslel jsem si, že už půjdeme po výsledku, ale je to pořád jen hledání sestavy. Za mě už to mělo dávno vypadat jinak,“ řekl zklamaně bývalý křídelník.
Češi mají po porážce v Osijeku jistotu, že sestoupí z první divize Ligy národů.
„Podali jsme nesourodý výkon a dopředu toho předvedli velmi málo. Měli jsme problémy i dozadu. Remíza by byla nezasloužená, takhle je asi dobře, že si zhodnotíme, že naše skupina byla nad naše síly a že s takovými týmy se měřit nemůžeme,“ řekl někdejší útočník Luděk Zelenka.
„Berme sestup jako realitu, není třeba nic dodávat,“ uvedl Poborský. „Nezasloužili jsme si nic než sestup, já jsem ho i očekával,“ řekl bývalý brankář Zdeněk Zlámal.
Experti sice oceňují, že po nedobré atmosféře během letního mistrovství světa se nastavení týmu viditelně zlepšilo, kromě zařazení mladých hráčů a nováčků však další pozitiva hledají jen těžko. „Nároďák se úplně změnil, je vlastně na začátku. Bude hodně záležet na Deniovi, aby našel rovnováhu, jak se dostat k bodům, protože španělský fotbal nejsme a nikdy nebudeme schopní hrát,“ uvedl Poborský.
„Otázka je, co trenér po hráčích chce. První čtyři zápasy byla znát jistá tiki-taka, rozehrávka od obránců. Líbilo se nám to, ale poslední dva zápasy už to tam nevidím. Čekali jsme, že dneska nebudeme zkoušet, že už tam bude něco vidět. Zatím nám to tedy týmově vůbec nehraje,“ dodal.
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