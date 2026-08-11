Nedvěd přednesl analýzu k MS, měla 103 stran: Něco jsme mohli řešit jinak

Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd na dnešním zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR vystoupil s obsáhlou analýzou nepovedeného vystoupení národního mužstva na letním mistrovství světa.
Důvodů neúspěchu bylo podle něj více, mimo jiné mentální i fyzická únava některých hráčů či příliš časté změny v základní sestavě. Po šampionátu skončil trenér Miroslav Koubek. Jeho nástupce Španěl Santi Denia v těchto dnech finišuje s FAČR práce na doplnění realizačního týmu.
Český celek postoupil na mistrovství světa po 20 letech, na turnaji v Americe ale dvakrát prohrál, jednou remizoval a s jediným bodem skončil již ve skupině.
"Pavel Nedvěd měl něco přes hodinku trvající vystoupení, prezentaci a představil nám dokument, který měl 103 stran. Po jeho prezentaci byla velká diskuse, kterou jsme potřebovali k tomu, abychom si finálně ukončili cyklus po mistrovství světa a mohli se soustředit na nové věci," řekl na tiskové konferenci předseda FAČR David Trunda.
"Za postup po 20 letech na mistrovství světa zaslouží poděkování trenér i hráči. Výkony na mistrovství světa samozřejmě zůstaly za očekáváním. Nejednalo se o důsledek nějakého jednoho problému," podotkl Trunda.
Nedvěd podle něj přednesl 10 hlavních bodů. "Součástí analýzy bylo detailní popsání možné změny směrem k individualizaci tréninkového procesu než nějaké větší kolektivní přípravy, mentální a informační zatížení celého týmu, větší stabilita sestavy a herních vazeb. Možná trošku detailněji zpracovaná fyzická připravenost a řízení zátěže, jestli jsme neměli trochu jinak uchopit regeneraci. Bavili jsme se také o aspektu formy jednotlivých hráčů na jednotlivých postech, o tom, že po měsíci a těch zápasech tam nám trošku chyběly lehkost a pozitivní energie," uvedl Trunda.
"Viděli jsme určitou mentální unavenost hráčů, která byla způsobena různými faktory. Bylo to dané i tím, že jsme se kvalifikovali jako jedni z posledních, neměli jsme možnost volby báze. Některé věci jsme možná mohli řešit jinak. Bavili jsme se samozřejmě také o strategii zvolené do jednotlivých utkání, o celkovém herním projevu, nedostatečné tvorbě šancí. To už jsou detaily, které zůstanou interně pod křídly výkonného výboru," doplnil Trunda.
Krátce po mistrovství odstoupil trenér Koubek a na konci července převzal reprezentaci Denia. Zatím má jediného asistenta, krajana Pabla Ama. Další členové realizačního týmu dosud nejsou známi, podle Trundy asociace zřejmě nejprve oznámí kondičního trenéra a dalšího asistenta, jímž by měl být Čech.
"Minulý týden probíhaly osobní schůzky. Zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se rýsuje možnost složení a obměna realizačního týmu, kterou jsme avizovali. Myslím si, že během následujících dnů dojde k dohodě s asistentem trenéra a kondičním trenérem a následně budeme pokračovat. Samozřejmě pracujeme na celé obměně realizačního týmu," řekl Trunda.
Neprozradil, zda už Denia kontaktoval Patrika Schicka, který po šampionátu překvapivě ukončil reprezentační kariéru. "Byl to jeden z jeho prvních dotazů a věcí, které chtěl uskutečnit. Myslím, že k osobní schůzce ještě nedošlo. A jestli byl navázán kontakt? Uvidíme," řekl Trunda.
Denia s Amem jsou ve funkci necelých 14 dní. První zápasy s týmem je čekají na konci září v Lize národů. "Jedou na plné obrátky. Jezdí po celé republice, snaží se vidět co nejvíce zápasů. Chystají se na komunikaci s hráči jak u nás, tak v zahraničí. Dnes se oficiálně představili na výkonném výboru. Jsou to absolutní profíci, kteří mají jasně danou vizi a přesně vědí, co chtějí dosáhnout. Takže já osobně jsem zatím spokojený, těžší chvilky nás samozřejmě teprve čekají," řekl Trunda.
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