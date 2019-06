Nálada je pozitivní. Černá Hora bude stějně těžký soupeř jako Bulhaři, ví Šilhavý

před 40 minutami

Trenér Jaroslav Šilhavý doufá, že čeští fotbalisté v pondělním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Olomouci proti Černé Hoře zopakují aktivní výkon z pátečního vítězného duelu s Bulharskem (2:1). Nepředpokládá, že by soupeřovu hru zásadně ovlivnilo odvolání hlavního trenéra Ljubiši Tumbakoviče, který z politických důvodů odmítl vést tým v pátečním zápase s Kosovem a poté u týmu skončil.

"Chtěli bychom navázat na výkon, který jsme předvedli v Praze proti Bulharsku. Myslím, že byl velice dobrý. Samozřejmě určité korektury mohou nastat ve výšce napadání. Uvidíme samozřejmě také, jak se bude prezentovat Černá Hora, na to musíme reagovat. Měli jsme tam v pátek taky nějaká okénka, ale přáli bychom si, aby ten výkon byl hodně podobný pražskému," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v Olomouci.

Jeho svěřenci se v pátek dočkali ve druhém utkání kvalifikační skupiny prvních bodů a posunuli se na postupové druhé místo. "Po zápase s Bulharskem byla nálada pozitivní, člověku se ulevilo. Ale hned jsme se připravili na to, co přijde, koncentrovali jsme se na další zápas. Pídili jsme se po zápase Černá Hora - Kosovo. Myslím, že to bude stejně těžký soupeř jako Bulharsko," uvedl Šilhavý.

Stejně jako Bulharsko půjde i Černá Hora do zápasu s českým týmem po trenérské změně. Srbský rodák Tumbakovič odmítl být na lavičce při utkání s Kosovem, jehož samostatnost jeho země neuznává, a svazové vedení ho odvolalo. Tým na Hané povedou asistenti.

"Samozřejmě tohle nepřeju žádnému kolegovi. Ale vůbec bych se nezlobil, kdybychom dodrželi to, co jsme udělali s Bulharskem, a i teď získali tři body," řekl Šilhavý.

"Myslím si, že hru Černé Hory to zase tolik neovlivní, protože tam zůstala kontinuita zachována. Předpokládám, že i způsob hry a rozestavení budou stejné, jak to praktikovali v posledních zápasech. Čekali na soupeře, a když získali balon, šli do protiútoku. V tom byli nebezpeční. Nějaká změna tam nastala, možná půjde o nějaké detaily. Uvidíme, jestli to bude pro Černou Horu přínosem nebo naopak," přemítal Šilhavý.

V černohorské nominaci figuruje i jablonecký záložník Vladimir Jovovič, který je spoluhráčem českého útočníka Martina Doležala. "Trenérům asi podá nějaké informace, co ví o klucích z naší ligy. Je to výborný fotbalista, hrává tam celkem pravidelně. Je to nepříjemný hráč, jeden na jednoho. Stejně jako jeho známe i další. Věřím, že to bude pak Doležal, který si bude z něj dělat srandu v Jablonci, a ne naopak," řekl Šilhavý s úsměvem.

Všechny hráče v nominaci má na pondělní utkání k dispozici. V pořádku už jsou i záložníci Tomáš Souček s Alexem Králem, kteří měli šrámy po zápase s Bulharskem. "Nikdo nehlásil nějaký zdravotní problém, takže předpokládám, že všichni jsou připraveni," uvedl Šilhavý.