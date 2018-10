Naděje českého fotbalu. Mladíčka Firbachera vybrali mezi největší talenty světa

před 41 minutami

Šestnáctiletý útočník střílí za Hradec Králové góly v zápasech s o dva roky staršími hráči.

Londýn - Britský deník The Guardian zařadil českého fotbalistu Filipa Firbachera mezinejvětších talentů světového fotbalu ročníku narození 2001. Šestnáctiletý útočník Hradce Králové se dostal do společnosti mimo jiné Brazilce Rodryga Goese ze Santosu, který má za rok přestoupit do Realu Madrid údajně za 45 milionů eur (1,15 miliardy korun).

Firbacher pravidelně hraje v Hradci za starší dorost do 19 let, tedy s hráči o dva roky staršími. V minulé sezoně nastřílel 11 branek v 18 zápasech. V této sezoně má po devíti kolech na kontě čtyři góly. Dvě branky dal letos i ve čtyřech startech za národní tým do 18 let. Má za sebou také zahraniční stáže včetně anglického Southamptonu.

"Skauti Southamptonu ho nadále sledují, v tuto chvíli je to nejtalentovanější střední útočník v České republice," uvedl britský deník.

The Guardian vybírá největší talenty jednotlivých ročníků už pátým rokem. Z ročníku 1999 zařadil do seznamu Christiána Frýdka, který nyní ze Sparty hostuje v druholigovém Táborsku. Za ročník 1998 se do výběru dostal Dominik Smékal, tehdy hráč mládeže Interu Milán. Jeho kariéra se ale zabrzdila a nyní hraje za třetiligové Petřkovice.