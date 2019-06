Na závěr sezony jsem si spravil chuť, radoval se Schick z další reprezentační trefy

před 3 hodinami

Útočník Patrik Schick patřil i ve druhém červnovém zápase české fotbalové reprezentace ke klíčovým postavám. Proti Černé Hoře ustál v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy spoustu soubojů, podržel míč, vybojoval penaltu a byl u dvou gólů. Přidal i osmou reprezentační branku v 18 zápasech.

Gól na 2:0 ze 49. minuty zápasu se mu do statistik nezapíše. Prudkou přihrávku vápnem srazil Kopitovič za záda brankáře Mijatoviče. Proměněná penalta už v historii jako Schickův osmý gól za národní tým zapsána bude.

Přestože právě útočník AS Řím penaltu vybojoval, hned si šel pro míč, aby ji mohl kopnout. "Že nemá jít kopat faulovaný hráč? Na to nevěřím. Je to o tom, jak to kopnete. Potvrdilo se, že ta pověra neplatí," usmíval se Schick, který po nepříliš vydařeném jaru v Římě na červnovém srazu reprezentace vyčníval a penaltou upravil skóre duelu s Černou Horou na konečných 3:0.

Sebevědomí mu po úspěšném pátečním zápase s Bulharskem nechybělo. Na hřišti předvedl několik drzých kliček, penaltu proměnil suverénně. "Ani si nepamatuju, kdy naposledy jsem nedal," pátral v paměti. "Naposledy jsem kopal v jednadvacítce, ale vždycky jsem ji proměnil. Možná někdy v dorostu jsem nedal," dodal.

"Jsem rád, že jsem ty góly vstřelil. Trochu jsem si spravil chuť," přiznal třiadvacetiletý útočník. "Uvidíme, co teď bude," doplnil. O jeho možném odchodu na hostování z AS se v posledních týdnech spekulovalo.

Stejně jako v zápase s Bulharskem Schicka chválil i trenér Jaroslav Šilhavý. "Oba Italové, Jakub Jankto i Patrik Schick, se v obou zápasech hodně přičinili o výhru," zhodnotil kouč národního týmu. "Nechci ale chválit výkony jednotlivců, vyhráli jsme týmově."

Proti pracovitým Černohorcům se český tým musel v některých pasážích upínat k trpělivému dobývání, což byla oproti pátečnímu běhavému utkání s Bulharskem největší změna.

Čechům hodně pomohl první gól Jakuba Jankta. "Nepotřebovali jsme se pak tolik hnát dopředu. Kuba to nádherně trefil a mohli jsme hru zklidnit. Dopadlo to pro nás dobře," vracel se Schick k průběhu utkání. "Poločasové vedení je důležité. To byl zlomový bod zápasu," přemýšlel.

Další kvalifikační zápasy o Euro 2020 přijdou pro český tým v září. Čekají jej utkání na Balkáně, nejdříve proti Kosovu a pak proti Černé Hoře. "Venku to pro nás bude těžší, v Olomouci byli skvělí diváci. Není nic rozhodnutého," upozornil Schick.