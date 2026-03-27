Můžou mi vzít pásku, ne srdce, prohlásil Souček. Řekl, co podle něj stálo za aférou

Fotbalista Tomáš Souček přišel po pěti letech o kapitánskou pásku v české reprezentaci, srdce mu však nikdo vzít nemůže. Jednatřicetiletý záložník to řekl po postupu národního týmu do finále baráže o postup na MS.
Dlouholetá opora začala čtvrteční duel s Irskem na lavičce náhradníků, po prvním poločase vystřídala navrátilce Vladimíra Daridu.
„Jsem rád, že se to zvládlo. To je hlavní," uvedl Souček po výhře, kterou Česku zajistil penaltový rozstřel.
Určitou hořkost však neskrýval. "Nebylo to o mně a o týmu, to byla spíš nějaká politika,“ vyjádřil Souček svůj názor na aféru po listopadovém kvalifikačním utkání proti Gibraltaru a roztržce s diváky (6:0), kvůli níž mu Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR funkci kapitána odebral.
„Chtěl jsem pomoct klukům, hraju pro Česko. Můžou mi vzít pásku, nemůžou mi vzít srdce. Tak jsem šel do tohoto srazu," prozradil středopolař.
Proti Irsku se z něj nezvykle stal náhradník, v soutěžním zápase za reprezentaci nenastoupil od začátku teprve podruhé od listopadu 2021.
"Samozřejmě jsem mu to vysvětlil, přijal to jako profesionál. Všechno v pohodě," řekl na tiskové konferenci nový trenér reprezentace Miroslav Koubek.
Souček byl po svém příchodu na hřiště velmi platný. "Pomohl obratu. Tomáš přišel na hřiště s úkolem dál držet střed. S ním a se Štěpánem Chaloupkem jsme o poločase chtěli zvednout výšku mužstva, nakonec jsme se prosadili ze standardek," ocenil Koubek.
Souček také v druhé sérii rozstřelu proměnil penaltu. "Musím ale pochválit všechny střelce penalt a Kovyho, je to týmový výkon," vyzdvihl brankáře Matěje Kováře, který zneškodnil dva pokutové kopy soupeře.
Když v poslední sérii rozhodl další náhradník Jan Kliment, propukla na stadionu v Edenu velká česká euforie.
"Nálada v šatně je skvělá, byl tam i pan prezident, viděl jsem ho šťastného. Jsem rád, že máme takovou podporu, fotbal může spojit lidi," věřil Souček.
