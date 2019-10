Mladí fotbalisté z dlouhé přesilovky vytěžili jen bod, s Řeckem remizovali 1:1

Čeští fotbalisté do 21 let remizovali ve druhém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2021 s Řeckem 1:1, přestože hosté hráli od 24. minuty bez vyloučeného Konstantinose Dimitria.

"Lvíčata" tak nenavázala na domácí výhru 2:0 nad Litvou z úvodu kvalifikace. Řecko vedlo po proměněné penaltě Jannise Buzukise, dělbu bodů zařídil Adam Hložek.

Dimitriu obdržel červenou kartu poté, co nedovoleně zastavil Ondřeje Šašinku v samostatném úniku. "Lvíčata" si první nebezpečnou šanci vypracovala až po téměř půlhodině hry. Vaníček odcentroval do vápna a Hložkovu hlavičku vytáhl brankář Siampanis.

V první minutě nastavení úvodního poločasu fauloval obránce Souček v šestnáctce Daviotise a dánský rozhodčí Burchardt nařídil penaltu. K ní se postavil Buzukis, který střelou k tyči poslal hosty do vedení.

V 49. minutě hlavičkoval Matoušek po Holíkově centru vedle. Matoušek se o chvíli později neprosadil ani z přímého kopu. Hložkovu střelu z vápna zase zblokovala řecká obrana na roh.

Domácí se prosadili v 76. minutě, kdy Hložek po Sadílkově rohovém kopu hlavičkou na zadní tyč srovnal. Řecko po úvodních dvou výhrách ve skupině poprvé ztratilo body.

Výběr trenéra Karla Krejčího se v pondělí v Uherském Hradišti střetne se Skotskem, které je po dvou zápasech stoprocentní.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let o postup na ME v Karviné:

4. skupina: Česko - Řecko 1:1 (0:1)

Branky: 76. Hložek - 45.+2 Buzukis z pen. Rozhodčí: Burchardt - Rasmussen, Hoeg (všichni Dán.). ŽK: Souček, Šašinka - Retsos, Natsos. ČK: 24. Dimitriu (Řec.).

Česko: Jedlička - Souček, Plechatý, Chaluš, Holík - Sadílek, Bucha - Matoušek (74. Růsek), Hložek, Vaníček (62. Janošek) - Šašinka. Trenér: Krejčí.

Řecko: Siampanis - Natsos, Dimitriu, Nikolau, Katranis - Balojannis, Retsos - Daviotis, Buzukis (53. Lyratzis), Kampetsis (84. Iatrudis) - Duvikas (28. Evangelu). Trenér: Gumas.