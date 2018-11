Měl jsem v hlavě dvě myšlenky, přiznal Schick. Nakonec zvolil tu gólovou

před 1 hodinou

Fotbalový útočník Patrik Schick v posledních dvou měsících začíná táhnout český národní tým. Nejprve v září skóroval proti Ukrajině, v říjnu zařídil výhru nad Slovenskem, ve čtvrtek připravil jediný gól proti Polsku a dnes vystřelil efektním lobem další výhru nad Slovenskem znamenající udržení se ve skupině B Ligy národů. Především ho ale těší, že reprezentace pod trenérem Jaroslavem Šilhavým zabrala a její výkony mají vzestupnou tendenci.

"Jsme rádi, že jsme se udrželi ve druhé lize, že jsme doma před fanoušky vyhráli a že je vidět, že naše výkony mají vzestupnou tendenci. Že to není jen o jednom zápase, ale že se zvedáme a že to má budoucnost," řekl Schick po utkání novinářům.

Sám má na tom velkou zásluhu, když po zranění Michaela Krmenčíka se stal jedničkou v útoku a předváděl velmi dobré výkony. Ten proti Slovensku navíc korunoval hezkou brankou. Po pasu od Jakuba Jankta běžel sám na brankáře Martina Dúbravku, kterého přehodil a zařídil jediný gól utkání.

"Vyplaval jsem tam úplně sám, tak jsem zprvu nevěděl, jestli nejsem v ofsajdu. Pak jsem měl v hlavě dvě myšlenky. Buď zavřu oči a prostřelím ho, nebo to vyřeším technicky, protože byl venku," popisoval Schick.

Jelikož míč skákal, zvolil řešení lobem. "Rozhodující byl první dotek, který nebyl jednoduchý, protože míč skákal. Jsem rád, že jsem si ho dal ideálně a z druhého dotyku jsme ho mohl přehodit. Byl to jeden z mých hezčích gólů. Ale přiznám se, že jsem se troch bál, jestli jsme to nedal moc delší a aby to nebylo břevno," dodal.

Ačkoli se situace, kdy útočník je tváří tvář brankáři, zdají pro útočníka snadné, je to prý naopak těžké tím, že útočník má čas o zakončení přemýšlet. "Situace jeden na jednoho se u televize zná jednoduchá, ale ze zkušenosti vím, že to tak lehké není, protože se honí hlavou několik myšlenek, jak to vyřešit. A musíte vybrat tu nejlepší," prohlásil útočník AS Řím.

Právě zkušenost z těžké italské ligy mu ale pomáhá takové situace zvládat. "Jsem zvyklý i z klubu, že mám třeba jen dvě šance za zápas a musím je využít. To dělá útočníka útočníkem. Když se podaří takový gól, tak to zvedá sebevědomí a příště je větší šance zvolit opět správné řešení," dodal.

Kromě gólu často zaměstnával obranu soupeře a oba slovenští stopeři na něm nasbírali žluté karty. "Bolelo to hodně. Už do zápasu jsem šel s koňarem a při utkání jsem do něj přesně dostal. Ale po vítězném utkání je ta bolest lepší," řekl Schick s úsměvem.

Nyní se vrací do Itálie, kde v posledním ligovém utkání také skóroval. A dobré výkony za národní tým by mu mohly pomoci k tomu, aby se zlepšila jeho pozice, když v sezoně zatím nastoupil jen do šesti z 12 zápasů. "Těžko říct, jestli mi to pomůže v klubu. Možná se trochu něco změní. Jsem hlavně rád, že jsem pomohl reprezentaci a udrželi jsme se. Co bude v klubu, to uvidíme," dodal.