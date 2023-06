"Má před sebou skvělou budoucnost." Kouč Lvíčat velebí jednoho z hrdinů

Podle trenéra Jana Suchopárka budou čeští fotbalisté do 21 let v posledním utkání skupiny C na mistrovství Evropy proti Izraeli hrát na vítězství, přestože jim k postupu do čtvrtfinále stačí bod. Po včerejší nečekané výhře 2:1 nad úřadujícími šampiony Němci pochválil brankáře Vítězslava Jaroše.

"Lvíčata" jsou v součtu s úvodní prohrou 0:2 s Anglií po dvou zápasech druzí o dva body před Německem a Izraelem. "Jsem rád, že budeme hrát v posledním utkání o postup, to je důležité říct. Myslím, že mužstvo je nastavené jako vždycky - nemyslí vůbec na to, že se bude remizovat. Chceme vyhrát. Víme o síle soupeře a víme, že je schopný hrát dobrý fotbal s dobrou organizací hry. Určitě do zápasu nepůjdeme s tím, že chceme remizovat," citoval web Fotbalové asociace ČR (FAČR) Suchopárka z tiskové konference. Nepovažuje za problém, že jeho svěřence na rozdíl od Izraelců čeká stěhování; po dvou duelech v gruzínské Batumi se musí přesunout do Katuisi. "Myslím si, že po logistické stránce to zvládneme. Zůstaneme dopoledne ještě na trénink v Batumi a do Kutaisi vyrazíme až po obědě a regeneraci. Víme, v jakém hotelu budeme, máme vše připraveno, takže jsem přesvědčený, že žádný problém nenastane. Udělali jsme maximum, abychom byli po logistické stránce připraveni," uvedl vicemistr Evropy z roku 1996. Vítězství nad Němci zařídili góly Václav Sejk a Martin Vitík, několika zákroky se zaskvěl Jaroš. "Víťa byl vždycky výborný. Je to skvělý charakter, mužstvo ho bere a vždycky ho bralo. Pro všechny z nás je to vrchol tohoto cyklu. První zápas jsme sice prohráli, ale máme jasný cíl a jasnou cestu, jak toho chceme dosáhnout. Víťa Jaroš je výborný už několik sezon, má trochu smůlu v tom, že v Anglii není jednoduché se prosadit. Ale nespadlo to z nebe. Má před sebou skvělou budoucnost, je to zkrátka borec," prohlásil třiapadesátiletý Suchopárek.

