Reprezentace

Lvíčata vybojovala důležitou výhru v Litvě. Cesta na Euro do 21 let je otevřená

Čeští fotbalisté do 21 let v předposledním utkání kvalifikace ME do 21 let vyhráli 1:0 v Marijampole nad Litvou a udrželi první místo v tabulce.